Sastanak Žmirića i Štefaneka: Nova oprema za SAJ

Komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić ugostio je predsednika Sportskog saveza Srbije Davora Štefaneka i generalnog sekretara Gorana Marinkovića. Tom prilikom, elitnoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova uručeno je 200 kompleta sportske opreme koja će se koristiti za svakodnevne visokointenzivne treninge.

Glavna tema razgovora bila je važnost održavanja vrhunske fizičke pripremljenosti za rešavanje najsloženijih bezbednosnih misija. ŠtefaneK je naglasio da ova donacija predstavlja priznanje za vrhunsku disciplinu i svakodnevne napore koje pripadnici SAJ-a ulažu u očuvanje bezbednosti.

„Fizička spremnost je izuzetno važna za zadatke koje obavljaju, a ovom donacijom želimo da im olakšamo svakodnevni rad i pokažemo da cenimo njihov trud, disciplinu i posvećenost. Verujem da su sport i fizička aktivnost važan deo spremnosti za sve izazove na terenu“, izjavio je ŠtefaneK.

Pukovnik Igor Žmirić zahvalio se čelnicima Sportskog saveza na prepoznavanju potreba jedinice i istakao da je kontinuitet u osvežavanju sportske infrastrukture i opreme ključan za vrhunske rezultate.

„Zahvaljujući ljudima koji su u srpskom sportu, kao što su ŠtefaneK i Marinković, posle dugog niza godina dobijamo i sportsku opremu. Verujem da će naredne treninge bar malo olakšati nova oprema. Hvala na ovom gestu Sportskom savezu Srbije“, istakao je pukovnik Žmirić.

Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković poručio je da sport ima snažnu društvenu ulogu i da je podrška najodgovornijim državnim institucijama sastavni deo njihovih redovnih aktivnosti.

„Sportski savez Srbije nastavlja da promoviše fizičku aktivnost, disciplinu i timski duh. Ova donacija jedna je od mnogih, a nadam se da će se saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova nastaviti i u godinama koje dolaze“, rekao je Marinković.

(Pančevac, MUP)