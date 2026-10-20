Festival mentalnog zdravlja: Đaci učili o zaštiti unutrašnjeg mira

Učenici sedmog razreda Osnovne škole „Stevica Jovanović” u Pančevu učestvovali su na edukativnoj radionici pod nazivom „Kolektivne krize i mentalno zdravlje”. Ovim interaktivnim predavanjem za osnovce zvanično je zatvoren ovogodišnji Festival mentalnog zdravlja u Pančevu.

Radionicu su realizovali diplomirani psiholozi Doma zdravlja Pančevo, Andrej Gađanski i Jelena Ivančević. Oni su kroz razgovor i praktične primere učenicima objasnili pojam kolektivne krize kao događaja koji pogađa čitavu zajednicu i menja svakodnevni život svih građana.

„Cilj radionice je bio da se učesnicima pruži siguran prostor za prepoznavanje uticaja društvenih kriza na njihovu svakodnevnicu uz razvijanje veština kojima mogu zaštiti svoj unutrašnji mir”, istakli su psiholozi iz Doma zdravlja Pančevo.

Nakon uspešne realizacije ovog programa namenjenog mladima, organizatori su proglasili kraj manifestacije i najavili pripreme za sledeću godinu.

„Ovim događajem smo zatvorili ovogodišnji Festival mentalnog zdravlja. Čekamo temu sledećeg Festivala i očekujemo sve vas, u još većem broju, kao učesnike, posetioce, volontere.”

(Pančevac/S.L)