Horoskop za 21. oktobar: Lavovi će biti primećeni, a Škorpijama prošlost kuca na vrata

Dnevni horoskop za 21. oktobar kaže kako će Jarčevi imati svojih pet minuta, dok će Vodolijama biti važno samo da ih svi ostave na miru.

Ovan

Posao: Imaćete dovoljno energije da pokrenete važan zadatak, ali će se pokazati da neke obaveze zahtevaju više strpljenja nego što ste očekivali. Proverite dogovore i nemojte obećavati rokove koje je teško ispoštovati.

Ljubav: Stara tema може поновоizbiti na površinu, pa pokušajte da ne reagujete iz ponosa. Slobodni mogu obnoviti kontakt s nekim ko ih i dalje privlači, ali je važno da gledaju postupke, a ne samo reči.

Zdravlje: Čuvajte energiju i izbegavajte da se iscrpljujete.

Bik

Posao: Dan je dobar za ozbiljne dogovore i rešavanje praktičnih pitanja, ali će finansijski detalji tražiti dodatnu proveru. Ne prihvatajte tuđe procene zdravo za gotovo ako odluka može imati dugoročnije posledice.

Ljubav: U vezi razgovarajte otvoreno o poverenju, a slobodni mogu ponovo razmišljati o osobi s kojom priča nije sasvim završena.

Zdravlje: Prijaće vam stabilan ritam, dovoljno vode i pauze između obaveza.

Blizanci

Posao: Moguće je da ćete dobiti mnogo informacija odjednom, ali neće sve biti potpuno precizne. Pre nego što donesete zaključak ili pošaljete važnu poruku, proverite činjenice i ostavite prostor za ispravku.

Ljubav: Bićete radoznali, ali razgovor može otići dalje nego što ste planirali i otvoriti pitanje koje ste izbegavali.

Zdravlje: Obratite pažnju na san i nervnu napetost, napravite predah od ekrana i stalnih poruka.

Rak

Posao: Usmerite se na konkretne zadatke i nemojte preuzimati odgovornost za nešto što nije samo na vama. Ako se pojavi neslaganje oko novca ili raspodele obaveza, tražite jasan dogovor umesto da pretpostavljate šta druga strana očekuje.

Ljubav: Mogu se vratiti osećanja ili pitanje koje ste smatrali rešenim. U vezi će biti važno da ne izvlačite zaključke iz jedne rečenice, dok slobodni mogu ponovo stupiti u kontakt s osobom koja ih emotivno nije sasvim napustila.

Zdravlje: Jedite redovno.

Lav

Posao: Imaćete priliku da pokažete inicijativu i istrajnost, posebno ako radite na cilju koji zahteva disciplinu. Ipak, nemojte ulaziti u borbu za prevlast; smiren i dobro pripremljen nastup doneće vam više koristi.

Ljubav: Bićete primećeni, ali će se iza privlačnosti kriti i potreba da se razjasni šta ko zaista želi. Slobodni mogu osetiti snažnu hemiju prema nekome, dok će zauzetima koristiti da saslušaju partnera bez potrebe da odmah imaju poslednju reč.

Zdravlje: Energija može biti dobra, ali izbegavajte preterivanje i naglo forsiranje.

Devica

Posao: Razgovori, dokumenti i praktični detalji biće u prvom planu, a jedna nejasnoća može zahtevati dodatnu proveru. Nemojte se oslanjati na pretpostavke, naročito kada su u pitanju rokovi i novac.

Ljubav: Možda ćete želeti da dobijete jasan odgovor, ali nije sve što osećate lako izgovoriti odmah, stoga u vezi razgovarajte bez kritike.

Zdravlje: Vodite računa o redovnim obrocima i nemojte zanemarivati potrebu za odmorom.

Vaga

Posao: Saradnja može doneti dobre rezultate ako jasno definišete ko je za šta odgovoran. Ne donosite odluku samo da biste sačuvali mir; proverite uslove i recite šta vam zaista odgovara.

Ljubav: Slobodni mogu obnoviti komunikaciju s nekim ko ih i dalje privlači, dok će parovima biti važno da ne koriste ćutanje kao način da dobiju odgovor.

Zdravlje: Pronađite meru između obaveza i odmora i obratite pažnju na napetost u telu.

Škorpija

Posao: Proverite informacije i pažljivo birajte reči u razgovoru o novcu, odgovornosti ili poverljivim temama.

Ljubav: Prošlost može snažno zakucati na vrata: kroz poruku, susret ili povratak osećanja koja nisu do kraja razrešena. U vezi izbegavajte ljubomoru i borbu za kontrolu, dok slobodni mogu osetiti intenzivnu privlačnost, ali neka vreme pokaže koliko je druga strana iskrena.

Zdravlje: Potrebni su vam mir i dovoljno sna.

Strelac

Posao: Neka vaša ideja može delovati obećavajuće, ali će biti potrebno da proverite troškove, rokove i realne mogućnosti. Razgovor s kolegom ili saradnikom može pomoći da plan postane konkretniji, pod uslovom da ne preuveličavate očekivanja.

Ljubav: Moguće je iznenadno javljanje ili razgovor koji će vas podsetiti na nekoga iz prošlosti. Ako ste u vezi, ne izbegavajte ozbiljnu temu humorom ili promenom pravca razgovora; iskrenost će biti korisnija od ulepšavanja.

Zdravlje: Umereno kretanje će vam prijati.

Jarac

Posao: Istrajnost će vam pomoći da rešite zahtevnu obavezu, naročito ako napravite jasan redosled koraka. Ne prihvatajte dodatni posao bez dogovora o rokovima i odgovornostima.

Ljubav: Slobodni mogu ponovo razmotriti odnos koji je ranije zastao, dok će zauzetima prijati razgovor o zajedničkim planovima bez pritiska i ultimatuma.

Zdravlje: Obratite pažnju na vrat i ramena ako dugo sedite ili ste fizički napeti.

Vodolija

Posao: Bićete spremni da uvedete promenu ili iznesete drugačije mišljenje, ali ne očekujte da će svi odmah prihvatiti vaš predlog. Sačuvajte najvažnije argumente i ne ulazite u raspravu samo zbog principa.

Ljubav: Slobodni mogu obnoviti kontakt s osobom koja ih intrigira, dok će parovima koristiti razgovor o granicama i očekivanjima.

Zdravlje: Pripazite na napetost i napravite pauzu ako primetite da ste previše uznemireni ili rasuti.

Ribe

Posao: Intuicija će vam pomoći da prepoznate atmosferu, ali odluke donosite tek kada proverite sve važne informacije. Posebno pažljivo razmotrite obećanja, zajedničke resurse i dogovore koji nisu sasvim precizni.

Ljubav: Moguće je da ćete se vratiti na priču koju ste pokušavali da ostavite iza sebe, pa ukoliko ste u vezi pitajte ono što vas muči umesto da tumačite tišinu. Slobodni pak mogu dobiti poruku od osobe za koju su mislili da se skroz udaljila.

Zdravlje: Usporite ukoliko se pojavi iscrpljenost.

(Stil Kurir)