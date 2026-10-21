Dani bundeve: Đaci Vasine škole pokazali svoju kreativnost

Osnovna škola “Vasa Živković” bila je i ove godine organizator manifestacije Dani bundeve, koja je održana u centru grada. Učenici svih razreda ove škole napravili su maske, crteže, kolače u čast bundeve kao omiljene biljke tokom jesenjih dana.

U gradskom parku priređen je i bogat program u kome su učestvovali učenici Vasine škole.

Osnovna škola “Vasa Živković” više od 20 godina u oktobra održava manifestaciju “Dani budneve” u čast omiljne biljke tokom jeseni, od koje se najčešće prave kolači, ali koja može da bude i ukras u domu, prenosi RTV Pančevo.

„To je manifestacija koja treba da promoviše i otvori školu što prema lokalnoj zajednici, što prema roditeljima i to je bilo uspešno rađeno tada. I evo, nastavila se ta tradicija. Meni je drago da ta tradicija zaživela. Bili smo u početku baš ovde u parku, pa smo bili u ulici Nikole Tesle, bilo je u Domu vojske. Zbog vremenskih prilika, je bilo je u školi i uglavnom u kraju oko škole. Mi smo imali nameru da pokažemo građanima Pančeva da taj deo škole, da taj deo grada živi jednim životom. I da promovišemo školu u odnosu na sve druge škole,“ rekao je Tomislav Stošić, nastavnik likovne kulture.

Učenici trećeg razreda ove godine su uz pomoć svojih mama, baka i učiteljica osmislili maske koje su predstavili na Danima bundeve.

„Ja se se maskirao nešto po snu, što sam želeo da budem i od prvog razreda, a to je da budem kralj lišća,“ kaže Boris Babović.

„Dopada mi se manifestacija zato što tu treba da napravimo nešto od bundeve i da se maskiramo. Lepo mi je da da napravim kostim,“ rekao je Viktor Minić.

„Ja sam kukuruz, zato što volim kukuruz. Volim ovaj događaj, jer volim da pravim nešto od bundeve,“ kazao je Stefan Stojmenkovski.

Već početkom godine deca iz Vasine škola počela su da osmišljavaju šta će sve uraditi kako bi se dobro pripremili za manifestaciju Dani bundeve. Zato su i ove godine u gradskom parku mogli da se vide zanimljivi radovi.

„Zato su i ove godine u Gradskom parku mogli da se vide zanimljivi radovi. Tako da imamo divnih i likovnih radova, imamo literarnih radova, radova od bundeve i na kraju, program koji smo pripremili za naše drugare iz škole, ali i iz vrtića i ostale građane. Ove godine su svi razredi uključeni u program, kako u organizaciji i pomoći mladjim drugarima, tako i u samim radovima. Pokazali su se dobro u matematičkim bundevama i u ostalim nekim predmetima su pokazali da može bundeva da bude u korelaciji sa drugim predmetima,“ izjavila je Dragana Đukić, učiteljica u OŠ „Vasa Živković“.

Dani bundeve u Osnovnoj školi “Vasa Živković” u Pančevu još jednom su pokazali da škola nije samo mesto učenja već prostor za druženje i kreativnost. Kroz boje, mirise i maštu, bundeva je postala simbol jeseni koja okuplja učenike, nastavnike i roditelje, čuvajući duh tradicije i stvarajući uspomene koje se pamte i kada jesen prođe.

(RTV Pančevo)

Humanost u jesenjim bojama: Dan bundeve u OŠ Vasa Živković