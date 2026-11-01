Pametni agrar: Đaci u Vršcu voze na autopilot

Učenici Poljoprivredne škole „Vršac“ započeli su praktičnu obuku za korišćenje sistema za automatsko navođenje, odnosno autopilota na traktoru, saopšteno je iz ove obrazovne ustanove. Kraj oktobra u vršačkoj školi ne označava kraj aktivnosti, već intenzivni prelazak na savremene tehnologije precizne poljoprivrede i zimsku proizvodnju u plastenicima.

Budući poljoprivredni tehničari i rukovaoci poljoprivredne tehnike kroz ovu obuku razvijaju veštine koje su postale ključne u modernoj proizvodnji.

„Autopilot doprinosi preciznijem kretanju traktora, smanjuje preklapanje prohoda, štedi gorivo i vreme i omogućava efikasnije korišćenje zemljišta i resursa. Od savremene mehanizacije do zimske proizvodnje povrća – u našoj školi teorija se povezuje sa praksom“, poručuju iz Poljoprivredne škole „Vršac“.

Uporedo sa savladavanjem pametnih tehnologija na njivi, đaci su angažovani i u školskim plastenicima koji ne miruju tokom zimskih meseci. U toku je popunjavanje zaštićenih prostora lukom, spanaćem i zelenom salatom, čime se omogućava nastavak proizvodnje i u hladnijem delu godine, a učenici uče o planiranju celogodišnjih poljoprivrednih ciklusa.

(Pančevac)