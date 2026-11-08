Godišnjica oslobođenja Kovina u Prvom svetskom ratu, 12. novembra

Opština Kovin, u saradnji sa Udruženjem potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije 1912–1918. i poštovalaca Kovina, obeležiće u četvrtak, 12. novembra, Dan oslobođenja Kovina u Prvom svetskom ratu, tradicionalnom komemorativnom svečanošću.

Svečanost će početi u 12 časova na Vojničkom groblju u Kovinu, gde će biti služen parastos stradalim ratnicima. Nakon parastosa, biće položeni venci kraj Spomenika mira i razumevanja, podignutog u čast svih stradalih na ovom prostoru 1915. godine.

Podsećamo da je novembra 2009. godine otkriven Spomenik mira i razumevanja, posvećen svim ratnicima stradalim na prostoru Kovina 1915. godine, koji su sahranjeni u 60 zajedničkih humki na kovinskom groblju, bez obzira na to kojoj su vojsci pripadali – srpskoj ili austrougarskoj.

Na stogodišnjicu stradanja, 2015. godine, Vlada Republike Srbije donela je odluku kojom je Vojničko groblje u Kovinu proglašeno znamenitim mestom od posebnog kulturnog i istorijskog značaja.

Pozivamo sve delegacije, udruženja i građane koji žele da odaju počast stradalim ratnicima i svojim prisustvom uveličaju ovo sećanje da nam se pridruže, navodi se na sajtu Opštine Kovin.

Delegacije zainteresovane za učešće u polaganju venaca mogu se prijaviti putem telefona 013/742-104, 013/742-268 i 064/458-7040, ili elektronskom poštom na adrese tijana.cvetkovic@kovin.org.rs i pedsednik@kovin.org.rs.

(Pančevac/Opština Kovin)