Preliminarni rezultati izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina sutra u 20 časova

Preliminarni rezultati današnjih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina trebalo bi da budu saopšteni sutra u 20 časova na sednici Republičke izborne komisije (RIK), izjavio je FoNetu član stalnog sastava RIK Dušan Dinčić.

Preliminarni rezultati trebalo bi da budu predstavljeni na osnovu obrađenih biračkih mesta, odnosno onih čiji su podaci uneti u sistem i kod kojih nije bilo problema sa zapisnicima, rekao je Dinčić.

Dinčić je objasnio da RIK danas neće praviti preseke izlaznosti, a prema njegovim informacijama, neće biti ni konferencije za novinare, jer je obrada rezultata izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina složenija nego kod parlamentarnih izbora.

Nakon zatvaranja biračkih mesta u 20 časova, počinje brojanje glasova za svaku nacionalnu manjinu na biračkim mestima, a zatim izrada posebnih zapisnika.

Dinčić je objasnio da se na pojedinim biračkim mestima glasa za veći broj nacionalnih manjina, zbog čega je postupak obrade rezultata složeniji i duže traje.

Kao primer je naveo biračko mesto u Kragujevcu na kojem postoje izvodi iz biračkog spiska za 17 različitih nacionalnih manjina. Iako birači glasaju ubacivanjem listića u jednu kutiju, nakon glasanja potrebno je napraviti 17 različitih zapisnika.

Postoje i biračka mesta na kojima je upisan samo jedan pripadnik određene nacionalne manjine, ali se i u tim slučajevima mora sačiniti poseban zapisnik, dodao je Dinčić, koji je zadužen za Šumadijski okrug.

Prema jegovim rečima, nije dobio informacije o nepravilnostima na tom području.

Eventualni problemi najpre se prijavljuju radnom telu formiranom za određeni okrug, a potom koordinatoru RIK zaduženom za taj region.

Na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina pravo glasa ima 481.789 birača upisanih u posebne biračke spiskove nacionalnih manjina.

Neposredno glasanje je organizovano od sedam do 20 časova na 949 biračkih mesta širom Srbije, a za rusku i goransku nacionalnu manjinu preko elektroskih skupština.

(Pančevac)