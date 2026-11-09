Uspeh Panonije na Tamiškom keju: Ajredin i Slađana na postolju

PANČEVO – Na Tamiškom keju u Pančevu uspešno je održano drugo izdanje „Balkan ekspres trke“, u organizaciji Udruženja „Maratonci“. Trkači su odmerili snage na deonicama od pet i deset kilometara, dok su nakon glavnih nadmetanja održane i trke za najmlađe ljubitelje atletike. Zapažen nastup na ovoj manifestaciji imali su i predstavnici Atletskog kluba „Panonija“, koji su se kući vratili sa osvojenim medaljama.

U trci na pet kilometara, član AK „Panonija“ Ajredin Ajeti od samog starta diktirao je jak tempo i bio u vodećoj grupi, da bi kroz cilj prošao sa vremenom 00:17:54, što mu je donelo bronzano odličje.

Sjajan rezultat ostvarila je i Slađana Jezdimirović u trci na deset kilometara. Ona je u generalnom plasmanu zauzela sedmo mesto sa rezultatom 00:57:13, dok je u svojoj starosnoj kategoriji žena od 40 do 49 godina osvojila bronzanu medalju.

„Njih dvoje su tandem koji redovno osvaja medalje i na svim atletskim mitinzima veterana u zemlji i inostranstvu”, istakao je predsednik Atletskog kluba „Panonija“ Aleksandar Dragojević, čestitajući svojim takmičarima na novim uspesima pred domaćom publikom.

(Pančevac)