Osmeh i tradicija u Vojlovici: Održana premijera predstave „Janošik“

VOJLOVICA – U Spomen domu u Vojlovici uspešno je izvedena domaća premijera pozorišne predstave „Janošik“, u režiji Fedora Popova i izvođenju članova Slovačkog kulturno-prosvetnog društva „Detvan“. Ovaj komad, sa kojim su vojlovački glumci već gostovali u Slovačkoj u mestu Hubova, doneo je pred domaću publiku duhovitu i dinamičnu priču o legendarnom junaku koji „od bogatih uzima, a siromašnima daje“, uz neočekivane zaplete sa ljubavlju, kobasicama i nizom komičnih nesporazuma.

Glumački ansambl se dugo i posvećeno pripremao za ovaj nastup pred svojim sugrađanima, a ulaz na predstavu bio je na bazi dobrovoljnog priloga. Sudeći po reakcijama iz prepune sale, publika je odlično prihvatila ovu komediju, nagradivši izvođače gromoglasnim aplauzom.

„Dugo smo se pripremali za ovaj nastup i nadamo se da ste uživali u predstavi. Najvažnija stvar je bila zabava i verujemo da smo uspeli da izmamimo osmehe na vaša lica“, poručili su iz SKPD „Detvan“ nakon uspešno završene premijere u Vojlovici.

(Pančevac/S.L)