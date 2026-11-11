Pronađeno telo dečaka pored pruge u Rakovici, utvrđuje se uzrok smrti

Telo dečaka pronađeno je oko 2.30 ujutru u Bulevaru patrijarha Dimitrija, u beogradskoj opštini Rakovica, nezvanično saznaje RTS. Uzrok smrti za sada nije poznat, a istraga je u toku.

Telo maloletnika prevezeno je na Institut za sudsku medicinu, gde će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Policija i dežurni javni tužilac izašli su na lice mesta, gde se obavlja uviđaj.

Istragom bi trebalo da se utvrde tačne okolnosti smrti, uključujući i to da li je dečak stradao od naleta voza, udara automobila ili iz nekog drugog razloga.

Istraga je u toku.

(RTS)