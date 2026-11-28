Više javno tužilaštvo u Pančevu pokrenulo je istragu protiv dvojice Pančevaca, obojice rođenih 1999. godine, zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet, odnosno držanje opojnih droga.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, osumnjičeni I. A. se tereti da je 13. februara 2026. godine, oko 14 časova, u putničkom vozilu parkiranom na uglu ulica Veljka Vlahovića i Ruđera Boškovića u Pančevu, neovlašćeno držao radi prodaje 485 grama marihuane i 575 grama amfetamina, kao i vagicu za precizno merenje.

Zaplena narkotika i prodaja u Pančevu

Pored toga, I. A. se sumnjiči da je 25. novembra ove godine u stanu u Ulici Miloša Obrenovića, u kojem živi, neovlašćeno držao radi prodaje 17 grama marihuane i digitalnu vagicu.

Prema navodima tužilaštva, on je istog dana prodao jedan gram marihuane osumnjičenom V. K., koji se tereti da je ovu drogu držao za sopstvenu upotrebu.

Određen pritvor do 30 dana

Više javno tužilaštvo u Pančevu donelo je 27. novembra naredbu o sprovođenju istrage protiv I. A. zbog sumnje na krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok se V. K. tereti za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Nakon saslušanja I. A. u tužilaštvu, Viši sud u Pančevu mu je, na predlog tužilaštva, odredio pritvor do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke, kao i da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

(Pančevac)