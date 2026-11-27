Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vršcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su državljanina Indije P. S. (37) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Kako je saopštila Policijska uprava Pančevo, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima, a prema navodima lokalnih medija, reč je o Poljoprivrednoj školi „Vršac“.

„On se sumnjiči da je jutros, oko 3 sata, došao u dvorište jedne srednje škole u Vršcu, razbio betonsku žardinjeru i njenim delovima razbio stakla na dvoja vrata navedene škole. Za vreme događaja niko od učenika i zaposlenih se nije nalazio u školi“, navodi se u zvaničnom saopštenju Policijske uprave Pančevo.

Osumnjičenom P. S. (1989) određeno je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Pančevac)