Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu obaveštava javnost da se dana 28.11.2026. godine, oko 3.50 časova, na Državnom putu 1B reda broj 10, na deonici Pančevo – Vršac, u predelu 7km + 600m, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice, M.T. (1976), izgubilo život.

Dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu izašao je na lice mesta i izvršio uviđaj kojom prilikom je utvrđeno da se N.Š. (1997) upravljajući putničkim vozilom pančevačkih registarskih oznaka, kretao navedenim državnim putem iz pravca Banatskog Novog Sela ka Pančevu. Dolaskom do 7km + 600m navedenog puta započeo je radnju obilaženja putničkog vozila koje je bilo zaustavljeno u desnoj saobraćajnoj traci, gledano u smeru njegovog kretanja, prednjim delom okrenuto ka Pančevu, za koje je za sada utvrđeno da nije bilo obeleženo niti osvetljeno. Tom prilikom je prednjim delom svog vozila udario u lice M.T. koje se nalazilo na kolovozu, pored zaustavljenog vozila. Nakon kontakta sa navedenim licem, N.Š. je nastavio kretanje vozilom i prednjim desnim delom svog vozila udario u prednju levu bočnu stranu zaustavljenog vozila, u predelu prednjih levih vrata, koja su u trenutku saobraćajne nezgode bila otvorena od strane vozača M.T. kako bi izašao iz vozila, navodi se u saopštenju.

Nakon navedene saobraćajne nezgode, NN vozač koji se kretao navedenim državnim putem iz pravca Banatskog Novog Sela ka Pančevu, prednjim delom vozila udario je u zadnji desni deo putničkog vozila koje je bilo zaustavljeno na kolovozu, neosvetljeno i neobeleženo, a potom vozilom otišao sa lica mesta.

Vozač N.Š. alkotestiran je na licu mesta kojom prilikom je utvrđeno da nije bio pod dejstvom alkohola. Usled zadobijenih povreda. M.T. preminuo je na licu mesta.

Dežurni javni tužilac je, nakon izvršenog uviđaja, preduzeo sve neophodne radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do predmetne saobraćajne nezgode, te je izdao naredbe za obdukciju preminulog lica, saobraćajno-tehničko veštačenje vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi, kao i za uzimanje uzorka krvi od lica N.Š. Takođe, naloženo je podnošenje krivične prijave protiv N.Š. i NN lica.