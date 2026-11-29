Sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda Prve tehničke škole u Kragujevcu, osumnjičen da je pucao u toj obrazovnoj ustanovi i ranio dve radnice, pre napada je putovao redovnom autobuskom linijom, a policija je pomoću nadzornih kamera rekonstruisala njegovo kretanje od porodične kuće do škole.

Kako prenosi „Blic“, maloletnik je iz svog sela, udaljenog oko 20 kilometara od škole, krenuo sa puškom koju je sakrio u torbu. Oružje je, prema navodima izvora upoznatog sa istragom, prevozio oko 40 minuta autobusom u kojem su se nalazili i drugi putnici, pri čemu niko nije primetio šta se nalazi u njegovom prtljagu.

Sumnjive objave na društvenim mrežama

Posebnu pažnju istražitelja privukle su objave na njegovim profilima na društvenim mrežama. Prema pisanju medija, osumnjičeni je ranije objavljivao fotografije sa oružjem, kao i sadržaje sa nasilnim motivima i pretećim porukama.

Tok napada i stanje povređenih radnica

Policija je prijavu o naoružanoj osobi u školi dobila oko osam časova ujutru. Prema dosadašnjim informacijama, maloletnik je ispalio jedan hitac prema portirnici. Metak je probio staklo i pogodio pedesetogodišnju radnicu u nogu, dok je druga radnica povređena komadićima stakla.

Obe žene su hitno prevezene u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, a prema informacijama lekara, bile su svesne, orijentisane i stabilnog zdravstvenog stanja.

Brza reakcija policije i hapšenje oca

Učenici i zaposleni odmah su evakuisani iz zgrade, dok je policija osumnjičenog locirala i uhapsila svega šest minuta nakon prijave.

Iz policije je saopšteno da ranije nije bilo prijava koje bi se odnosile na ovog maloletnika. U okviru istrage uhapšen je i njegov otac, zbog sumnje u vezi sa nelegalnim posedovanjem oružja koje je korišćeno u napadu, a rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja se nastavlja.

(Blic/Avaz)

