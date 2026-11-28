U Srbiji je od 16. do 22. novembra registrovano 6.847 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 10.700 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Kako je navedeno na sajtu Instituta, intenzitet aktivnosti virusa gripa je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok je trend incidencije blago rastući u poređenju sa prethodnom izveštajnom sedmicom.

Najviše stope obolevanja od bolesti sličnih gripu beleže se kod dece mlađe od četiri godine i školske dece.

Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusima gripa tipa A, uključujući netipizirani tip A, A(H1)pdm09 i A(H3), kod pacijenata sa teritorije Beograda, Braničevskog, Pčinjskog, Šumadijskog, Raškog i Južnobanatskog okruga.

Od početka sezone 2026/2027. godine virus gripa laboratorijski je potvrđen u Beogradu i Mačvanskom, Braničevskom, Kolubarskom, Raškom, Južnobanatskom, Zlatiborskom, Šumadijskom i Pčinjskom okrugu.

Kada je reč o akutnim respiratornim infekcijama, najviša stopa obolevanja zabeležena je kod dece mlađe od četiri godine.