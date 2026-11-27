Klub za odrasla i stara lica u Pančevu obeležava značajan jubilej – 50 godina postojanja, druženja i kontinuirane brige o najstarijim sugrađanima.

Osnovan 1976. godine sa svega šest korisnika, ovaj klub je tokom pola veka izrastao u razvijenu mrežu podrške koja danas funkcioniše na tri lokacije u gradu i okuplja veliki broj penzionera i starijih Pančevaca.

Kroz rad jedanaest različitih sekcija, korisnici svakodnevno imaju priliku da kvalitetno ispune slobodno vreme, druže se, neguju stara prijateljstva i stiču nova poznanstva. Okupljanje u klubu za mnoge od njih predstavlja važan podsticaj da izađu iz svojih domova i ostanu aktivni deo lokalne zajednice.

Pored aktivnosti u samim prostorijama kluba, za sugrađane kojima je potrebna dodatna nega i podrška u svakodnevnom funkcionisanju, podrška stiže i na kućni prag kroz uslugu pomoći u kući.

Kako poručuju iz ove ustanove, cilj njihovog rada i nakon pet decenija ostaje nepromenjen – da nijedno starije lice u gradu ne bude zaboravljeno i da svako ima mesto na kojem će se osećati prihvaćeno, sigurno i među svojima.

(Pančevac)