Učenici četvrtog razreda Osnovne škole „Aksentije Maksimović“ u Dolovu uspešno su realizovali edukativni projekat pod nazivom „Države i gradovi sveta“ (Countries and Cities around the World), povezujući gradivo iz engleskog jezika, prirode i društva i srpskog jezika.

U aktivnostima koje su sprovedene tokom oktobra učestvovali su đaci odeljenja IV-1 i IV-2, primenjujući savremenu metodu aktivnog učenja poznatu kao „šetnja kroz galeriju“ (Gallery Walk).

Izložba radova i vršnjačko učenje

Tokom projekta, učenici oba odeljenja najpre su istraživali i izradili edukativne plakate o odabranim državama i svetskim metropolama. Nakon što su radovi izloženi u holu škole, đaci su obilazili postavku, detaljno analizirali plakate svojih vršnjaka iz drugog odeljenja, beležili najzanimljivije činjenice i pisali kratke osvrte.

Iz ove obrazovne ustanove ističu da je ovakav pristup podstakao veliko interesovanje kod dece i pokazao se kao izuzetno uspešan. Kroz međusobno posmatranje i pisanje o radovima drugara, četvrtaci su usvojili nova geografska znanja, unapredili veštinu pismenog izražavanja i negovali kulturu međusobnog uvažavanja.

(Pančevac/S.L)