Fudbaleri OFK Vršca u subotu će na Gradskom stadionu ugostiti Jedinstvo sa Uba, u okviru Prve lige Srbije. Vrščani predstojeći susret dočekuju nakon trijumfa nad Dubočicom u Leskovcu, dok njihov naredni protivnik beleži dobre rezultate u poslednjih šest prvenstvenih utakmica.

Kako piše na zvaničnom sajtu OFK Vršca, prvotimac ovog kluba Dragan Bojat govorio je o očekivanjima od predstojećeg duela, značaju pobede u prethodnom kolu i oporavku od povrede nosa.

Ekipni rezultat ispred individualnog učinka

Bojat je u prethodnom međusobnom susretu ovih ekipa bio strelac pogotka kojim je OFK Vršac potvrdio pobedu na Ubu rezultatom 3:1. Iako bi voleo da ponovo zatrese mrežu Jedinstva, fudbaler vršačkog sastava ističe da je osvajanje tri boda njegov prioritet.

„Naravno da bih voleo da postignem gol, kao i u prošloj utakmici protiv njih, ali nas očekuje izuzetno teška utakmica, tako da bih bio zadovoljan ko god da postigne gol, bitno mi je samo da pobedimo. Protivnici u poslednjih šest utakmica imaju odlične rezultate i osvojili su dosta bodova, tako da moramo ući u utakmicu maksimalno koncentrisani i motivisani”, rekao je Bojat.

Važni bodovi pred završnicu polusezone

OFK Vršac je u prethodnom kolu savladao GFK Dubočicu 1923 na gostovanju rezultatom 2:1, a strelci za vršački sastav bili su Bašić i Serdar.

Bojat smatra da je pobeda u Leskovcu bila posebno značajna za učvršćivanje pozicije na prvenstvenoj tabeli, ali naglašava da ekipu očekuju još tri zahtevna susreta.

„Naša poslednja utakmica protiv Dubočice i ta tri boda značili su nam, pre svega, da učvrstimo poziciju na tabeli. Do kraja nas očekuju još tri teške utakmice, iz kojih moramo da izvučemo što bolje rezultate da bi ispunili naš cilj.”

Bojat se oporavio od povrede nosa

Fudbaler OFK Vršca doživeo je povredu nosa na utakmici protiv Proletera 023, ali ona nije zahtevala duže odsustvo sa terena. Nakon kratkog perioda oporavka, Bojat se vratio redovnim treninzima.

„Na prvi pogled je to svima delovalo kao ozbiljnija povreda, ali je sve prošlo za svega nedelju dana”, zaključio je Bojat.

Susret OFK Vršca i Jedinstva biće odigran u subotu, 28. novembra, sa početkom od 13 časova na Gradskom stadionu u Vršcu.

(OFK Vršac)