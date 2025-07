10 PRIRODNIH NAČINA DA ISTERATE SVE INSEKTE IZ DOMA: Evo od čega beže stenice

Želite li dom bez napasti, ali ne volite da koristite toksične pesticide koji mogu naškoditi ne samo insektima već i vama i vašim voljenima.vEvo i kako možete da se rešite neželjenih insekata na prirodne načine.

Bubašvabe

Bubašvabe izlaze u potrazi za hranom i vodom, pa je velika verovatnoća da ih nikada ne vidite ukoliko ne postoji ništa što bi mogle jesti. Ukoliko vam to ne rešava problem, napravite zamku. Uzmite plastičnu bocu od nekog soka, odsecite joj vrh i potom vrh sa grlićem okrenite naopako i zadenite ga u ostatak boce kako biste dobili levak. Učvrstite ovu konstrukciju selotejpom duž spoja dva dela. Sipajte malo vode i postavite zamku tamo gde se bubašvabe najčešće pojavljuju. One će moći da uđu u nju, ali ne i da izađu. Iako ova metoda hvata jedinke ovih insekata, neće vam pomoći sa problemom gnezda.

Voćne mušice

Nije mnogo potrebno da se dosadne voćne mušice pojave u kući i zato ćemo Vas uputiti u zamku kojom ćete ih se lako rešiti. Sipajte pola šolje jabukovog sirćeta u staklenu teglu, isecite nekoliko kriški zrelijeg ili trulijeg voća, zamotajte list hartije tako da napravite levak i stavite ga u teglu kako biste dobili zamku. Postavite je tamo gde se nalazi najviše mušica i ostavite preko noći. Posle se postarajte da se rešite zarobljenih bubica u njoj.

Komarci

Citronela i limunika tj. njihova esencijalna ulja su dobro poznata kao repelenti komaraca. Koristite sveće sa ovim esencijalnim uljima ili difuzor kako biste oterali ove nametljivce. Možete čak i sami napraviti sveću. Još jedan način upotrebe – istopite malo kokosovog ulja, dodajte mu nekoliko kapi esencijanog ulja i dobro promešajte, sačekajte da se ponovo stvrdne i potom ga namažite na kožu. Jedino morate voditi računa da nikada ne stavljate nerazređena esencijalna ulja direktno na kožu.

Muve

Glavna stvar koju morate da upamtite je da muve mrze lavandu! Uzmite sunđer ili manju krpu i natopite sa nerazređenim esencijalnim uljem lavande, a zatim taj sunđer ili krpu stavite u manju teglu i ostavite je otvorenu negde u domu. Muve Vas zbog toga neće voleti, ali to je tačno ono što želite! Takođe možete napraviti i sprej sa lavandinim uljem tako što ćete dodati oko 30 kapi lavandinog esencijalnog ulja u manju sprej ocu sa vodom. Upamtite – izbegavajte kontakt kože sa nerazređenim esencijalnim uljima.

Mravi

Pomešajte kašičicu medicinskog alkohola, kašičicu deterdženta za pranje sudova i šolju vode i sipajte sve to u manju sprej bocu. Promućkajte je tako da zapeni i isprskajte zonu u kojoj ste našli mrave.Zahvaljujući alkoholu, mravi će odatle pobeći.

Crne pčele – drvarice

Drvarice su oprašivači i neophodne su za svaki ekosistem. Ukoliko imate njihovo gnezdo negde u domaćinstvu, možda ne bi bilo loše da kontaktirate lokalnog pčelara koji će rado prihvatiti da ih iseli iz Vašeg doma, a da ih ne ubije. Ukoliko to niste u prilici da učinite, naprskajte citrusnim uljem mesto na kom se nalaze. Stavite kore različitih citrusa (grejpfruta, limuna, mandarine, limete i narandže) u vodu i kuvajte ih 10-15 minuta. Prespite rastvor u sprej bocu i naprskajte njime otvore gnezda ovih pčela.

Poput mnogih drugih insekata, drvarice ne vole mnogo citrusno ulje.

Ose

Prevencija je uvek najlakši način da se rešite buba. Ose i zolje su vrlo teritorijalne, pa će lažna dekorativna gnezda koja postavite po domaćinstvu vrlo verovatno biti dovoljna za rešenje problema i pre nego se on pojavi.Da biste ih se rešili ukoliko su već negde napravile gnezdo, pomešajte dve kašike deterdženta za pranje sudova sa vodom i to prespite u sprej bocu. Njime direktno naprskajte gnezdo. Stručnjaci smatraju da ih to odmah ubija.

Pauci

Izgleda da pauci mrze miris ulja čajnog drveta. Pomešajte pola šolje vode, pola šolje sirćeta i dodajte tome nekoliko kapi esencijalnog ulja čajnog drveta i time isprskajte sve ćoškove ili garderobere u domu.

Stenice

Dodajte 10 kapi esencijalnog ulja eukaliptusa u šolju vode, dobro promešajte i sipajte to u sprej bocu. Naprskajte dušek i posteljinu kako biste oterali stenice. Ukoliko često putujete, nije loša ideja da nosite sa sobom eukaliptusovo ulje. Nekoliko kapi ulja nakapajte na maramicu i njome prebrišite dušek u hotelskoj sobi, za svaki slučaj.

Smrdibuba – smrdljivi martin

Najlakši i najbezbedniji način da se rešite ovih malih smrdljivih čudovišta je pomoću spreja od belog luka. Pomešajte 2 šolje vode sa četiri kašičice belog luka u prahu, dobro izmešajte i naprskajte biljke i zone oko prozora kako biste ih držali podalje od doma. Upamtite da je uvek lakše sprečiti useljavanje insekata u dom nego boriti se sa već prisutnim infestacijama istih.

(Panćevac/Top-shop)

BIĆE I SKORO 40 STEPENI, ALI I JAKOG ZAHLAĐENJA: Meteorolog otkriva detaljnu prognozu za ovu nedelju

DANAS PROSLAVLJAMO SVETE MUČENIKE EMILIJANA I JAKINTA: Izgovorite ove reči i nadajte se čudu

BORAC KROZ ŽIVOT, MAJKA LAVICA! NAĐA HIGL ZA PANČEVAC: Jako je teško otići iz svoje zemlje, svog grada, od ljudi, roditelja i prijatelja, odnosa koje si ceo život gradio! FOTO