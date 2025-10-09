Evo koliko je koraka dnevno dovoljno da bismo pospešili zdravlje

Svi poznajemo barem jednu osobu koja proverava svoj pedometar nekoliko puta dnevno kako bi saznala koliko joj koraka fali do čarobnih 10.000.

Deset hiljada zvuči puno. Prosečnoj osobi treba između 80 i 150 minuta kako bi dostiigla taj prag, što zahteva podosta napora. No, trebamo li zaista toliko koračati kako bismo pospešili zdravlje?

Na osnovu nove meta-analize koja sadrži 17 različitih istraživanja u kojima je učestvovalo čak 227.000 ispitanika, odgovor je ne. Međunarodni tim naučnika objavio je u Evropskom časopisu za preventivnu kardiologiju potvrdu onoga na što smo mnogi od nas sumnjali ili čemu smo se nadali – zdravstvene koristi mogu se ostvariti s izrazito manjim brojem koraka.

Analiza: 4.000 koraka dnevno je dovoljno

Analiza otkriva da je 4.000 koraka dnevno dovoljno da smanjimo prosečnu smrtnost, a samo 2.400 koraka je dovoljno da smanji rizik od smrti uzrokovane kardiovaskularnim bolestima.

Naravno, što više koraka, to bolje, piše Hina.

Doktorka Christine Joisten, direktorka Zavoda za telesnu aktivnost i unapređenje zdravlja na nemačkom sportskom univerzitetu (DSHS) sa sedištem u Kelnu, odgovara na neka od bitnih pitanja vezanih za hodanje, vežbanje i zdravlje.

Je li merilo od 10.000 koraka besmisleno?

„Zapravo i nije zato što postoji više analiza koje pokazuju da je cilj od 10.000 koraka bitan preduslov za uspeh – posebno za sniženje krvnog pritiska i indeksa telesne mase (BMI)“, kazala je Joisten.

Takođe, Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) trenutno preporučuje većini odraslih da teže cilju od 10.000 koraka zbog opšteg zdravlja.

Ustvari, tih 10.000 koraka dolazi iz japanske marketinške kampanje za pedometar pre Olimpijskih igara u Tokiju 1964. godine, tvrdi Joisten.

Naime, japanski simbol za broj 10.000 sliči osobi koja hoda.

(Pančevac)