NEPOZNAT VIRUS NAPUNIO BOLNICE U KINI „Roditelji u strahu, sumnjaju da vlast prikriva epidemiju“ SZO UZNEMIRENA, BOLEST POGAĐA SAMO DECU FOTO I VIDEO

Ljudima u Кini je rečeno da treba da nose maske, budu na distanci i ostanu kod kuće ako im nije dobro usred izbijanja misteriozne respiratorne bolesti, upozorili su globalni zdravstveni šefovi.

Slučajevi „nedijagnostikovane upale pluća“ otkriveni su u bolnicama u Pekingu i u Lijaoningu, provinciji oko 800 km severoistočno od prestonice.

Zdravstvene ustanove su „pretrpane bolesnom decom“, a nastava je na ivici obustavljanja, prema izveštajima lokalnih vesti.

Zaražena deca imaju upalu pluća i visoku temperaturu, ali ne i kašalj ili druge simptome koji ukazuju na grip, RSV ili neku drugu respiratornu bolest.

Situacija je izazvala upozorenje ProMed-a — sistema za nadzor bolesti koji je na sličan način oglasio alarm misteriozne infekcije u Vuhanu u poslednjim danima 2019. godine, koja će se kasnije postati globalna pandemija kovida.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) pozvala je stanovnike da nose maske za lice, da se klone bolesnih ljudi i da ostanu kod kuće ako nisu dobro. Takođe je pozvala Kinu da podeli „detaljne informacije“ o epidemiji.

Кineski zvaničnici su prvi put prijavili porast respiratornih bolesti na konferenciji za novinare 13. novembra, što su pripisali ukidanju ograničenja karantina.

Slični obrasci su viđeni širom sveta, jer su mere koje su uvedene za smanjenje širenja kovida – kao što su maske za lice, socijalno distanciranje i blokade – sprečile i širenje tipičnih sezonskih virusa, kao što su grip i RSV.

Кao rezultat toga, imunitet protiv ovih virusa je opao među populacijama, što znači da su ljudi bili podložniji zarazi kako su mere ukinute.

„Nedijagnostikovana“ upala pluća kod dece

Zvaničnici su najpre okrivili mikoplazmu pneumoniae – bakteriju koja izaziva infekcije pluća – kao i respiratorni sincicijalni virus (RSV) i kovid za nagli porast bolesti.

Zatim je ProMed ove nedelje prijavio klastere nedijagnostikovane upale pluća kod dece.

– Ovaj izveštaj sugeriše široko rasprostranjenu epidemiju nedijagnostikovane respiratorne bolesti… Uopšte nije jasno kada je ova epidemija počela, jer je neobično što je toliko dece pogođeno tako brzo. Izveštaj ne kaže da je bilo koja odrasla osoba pogođena, što ukazuje na izvesnu izloženost u školama. ProMed čeka preciznije informacije o etiologiji i obimu ove bolesti u Кini – navedeno je.

Nejasno je da li su ovi slučajevi povezani sa ukupnim porastom respiratornih infekcija koje su već prijavili kineski zvaničnici, ili su odvojeni i potencijalno uzrokovani novim virusom.

„Nismo otkrili nove bolesti“

SZO je saopštila da je pozvala Кinu da podeli podatke o ovim pacijentima, nedavnim trendovima u cirkulaciji virusa i pritiscima na bolnice. Zdravstvena agencija UN saopštila je da je takođe u kontaktu sa medicinarima i naučnicima u pokušaju da razume situaciju.

U odgovoru koji je zdravstvena agencija dobila iz Pekinga, kineski zvaničnici tvrde da nisu otkrili nikakve neobične ili nove patogene i pružili su zatražene podatke u vezi sa povećanjem respiratornih oboljenja.

U međuvremenu, apeluje se na ljude u Кini da prate mere za smanjenje rizika od respiratornih bolesti.

⚠️UNDIAGNOSED PNEUMONIA OUTBREAK—An emerging large outbreak of pneumonia in China, with pediatric hospitals in Beijing, Liaoning overwhelmed with sick children, & many schools suspended. Beijing Children’s Hospital overflowing. 🧵on what we know so far:pic.twitter.com/hmgsQO4NEZ

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 22, 2023