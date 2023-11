NAJZDRAVIJA GRICKALICA NA SVETU: Usporava starenje, ubrzava metabolizam, evo zbog čega bi trebalo jesti kokice

Kokice se uvek nalaze na spisku nezdravih grickalica. Pa, možda ćete se iznenaditi, ali kokice imaju dosta zdravstvenih beneficija za nas.

Kokice su napravljene od zrna kukuruza i to je grickalica sa skrivenim prehrambenim prednostima. Kokice možete jesti u slanoj i slatkoj varijanti. Koju god vrstu više preferirate kokice su odlična grickalica, posebno uz gledanje televizije. Ako volite jesti kokice, onda definitivno morate znati zdravstvene prednosti ove namirnice.

Celovite žitarice: Kokice su napravljene od zrna kukuruza, a cela zrna teško da mogu biti loše za vaše zdravlje. Celovite žitarice su bogate vlaknima poput voća i povrća, što ih čini toliko boljom grickalicom od čipsa i burgera. Kokice koje kupite na ulici mogu biti nezdravo pripremljene, prema tome, uvek spremajte kokice kod kuće u šerpi sa malo ulja.

Antioksidanti: Istraživači su otkrili da kokice sadrže polifenole (antioksidans). Ovaj antioksidans je puno jači od vitamina C i E. Polifenol ispire toksine iz tela i poboljšava imunološki sistem. Istraživači su otkrili da jedna porcija kokica ima 300 mg polifenole (13% prosečne potrošnje potrebno na dnevnoj bazi za zdravo telo). Ovaj antioksidans smanjuje starenje, leči zatvor, poboljšava creva, poboljšava srčani ritam i sprečava pojavu raka.

Netopiva vlakna: Postoje dve vrste vlakana, naime topiva i netopiva vlakna. Topiva vlakna se otapaju u vodi, a netopiva vlakna se ne otapaju u vodi ali se kreću kroz creva apsorbirajući se.

Netopiva vlakna daju pritisak na creva i leče zatvor. Kokice su grickalice celog zrna bogata netopivim vlakanima. To znači da se kokice lako probavljaju i ne čine vas debljim. Kao voće i povrće, kokice su bogate netopljivim vlakanima koja leče zatvor. Netopiva vlakana čine da se osećate sito mnogo duže vremena. Dakle, nećete osećati glad duže vreme.

To je nekoliko zdravstvenih prednosti kokica. Ako zaista želite da to bude hranljiv obrok, onda radije sami spremite kokice u šerpi. Izbacite iz ishrane one kokice koje se spremaju u mikrotalasnoj, jer su izuzetno bogate kalorijama.

(Pančevac/Stil)