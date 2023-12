Vučić o svim važnim i aktuelnim temama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da formiranje vlasti u Beogradu zavisi od liste Branimira Nestorovića i ako on bude hteo da se ide na nove izbore – biće novih izbora, navodeći da je teško da će Ana Brnabić ostati premijerka.

– Ide još jedan krug ponavljanja drugog januara. Još računamo količnik, nedostaje nam oko 700 glasova za još jedan mandat. Borićemo se za njega. Onda ide konstitutivna sednica, rokovi za proglašenje od strane RIKa, rokovi za formiranje Vlade. Kada se proglase rzulatati imamo vreme za konsuktacije, tada razgovaram sa svim listama, onima koje hoće naravno. Zatim predlažemo mandatara i to je to. Situacija je drugačija u beogradu jer nije jasna većina. „Srbija ne sme da stane“ ima 49 mandata, a SPN ima 43 mandata. Zavisi očigledno od Nestorovića – kaže Vučić za TV Prva.

Kako je rekao narod je taj koji uvek odsvira kraj.

– Ljudi u Srbiji neće da vide nasilje. Oni žive taj život u kuknjavi preko nekoliko svojih medija i neće da vide da njudi hoće da gledaju u budućnost i žive drugačije. Video se izvestan rast, jer ja to umem da vidim kroz biračka mesta Nestorovićeve liste i pad ostalih. Imate i izuzetno važnu partiju kao što je Socijalistička, ali naiđe tako vreme… Ja bih mnoge od tih ljudi voleo da sam video u SNS ali imaju neke druge stranke, od Milice Đurđević, koji imaju svoj talentat. U toj borbi nekad pogrešite. Verujem da bi kroz sazrevanje i dodatnog učenja oko ekonmskih pitanja, verujem da će ta žena i majka moći da napreduje u budućnosti – kazao je predsednik.

Prema njegovim rečima zbog ponašanja opozicije primetna je velika šteta u turističkom smilsu, jer su hoteli u Beogradu prazni. Dodaje da je slučajno pomenuo Milicu Đurđević, ali da prvo želi da razgovara sa Dačićem, jer misli da je reč o talentovanom čoveku koji doprinosi stabilnosti.

– On ima mnogo prednosti. Otvoreniji je i šarmantniji. Ja sam borbeniji i stvari posmatram za 3-4 godine unapred. Ja sa njim ne mogu da se takmičim koga ću danas da očaram – kazao je predsednik.

Predsednik je ponovo istakao kao država nije igračka.

– Ana Brnabić i Siniša Mali su resursi naše zemlje. Rekao sam protivnicima, kada me pobedite iskoristite moju popularnodt. Jednom ili dva puta godišnje me poašaljite u Kinu ili Emirate. Ja sam tamo popularan. Iskoristite to, to je resurs zemlje. Ali neki ljudi osećaju samo mržnju. Ima i tamo talentovanih ljudi, ali imaju problem sa budućnosti Srbije – kazao je predsednik.

Dodao je da Šešelj ima mnogo veći uticaj na javnost nego što se misli.

– Danas je 31. Za godinu ipo dana prosečna plata biće 1000 evra. Za samo godinu ipo. Došli smo od toga da smo imali 330 evra, pre samo 9 godina kada smo morali da ih smanjujemo. Maštali smo nekad o 500 evra… Za nas će narednih 6 meseci biti užanso teški. Imate izbore u Rusiji, raste pritisak na nas. Srbija nije rušila odnose sa Rusijom i za to plaćamo visoku cenu. Vidite da neko spolja finansira neku tobože studentsku organizcaiju ili „Forca“ iz Požege… Nas čeka 6 meseci užasno teških u političkom ali dobro za ljude. Povećava se minimalna zarada, to je največe povećanje u istoriji Srbije, i od sutra rastu plate u javnom sektoru – kaže on.

Prema rečima predsednika loša stvar je pritisak oko Kosova.

– Očekujem pritiske oko Kosova, jer oni moraju da reše kosovski problem, pre nego što uđu u bilo kakve razgovore oko Ukrajine. Oni ne mogu to sebi dozvole. Da sam na njegovom mestu verovatno bih i ja to koristio. On se borio za svoju zemlju sad što to nije bilo o našu korist… Moraju na to da računaju na Zapadu. Mi smo se upinjali oko mnogih stvari. Na primer oko tablica. Sa druge strane naš je interes Otvoreni Balkan da više zarađujemo. Mislim da će ta doluka doneti korist srpskom narodu. Postoje stvari o kojima ne mogu javno da govorim. Time smo izbegli mnoge stvari i zamke za Srbiju, ali o tome ću moći nekad u budućnosti da govorim. U jaunaru februaru očekujem najjače pritiske. Tada će biti pik njihove kampanje oko izbora za evropski parlament. Pa će svi od Šidera i Grošelja da se nađu pametnim. To su izraziti albanski lobisti. To nije odnos prema Vučiću već prema srpskom pitanju. Za mene je važno da dolazi dobro vreme. Taj EKSPO je nešto što mora da nam da energiju na mlazni pogon, da svi razumemo to i kažemo sebi prmenili smo lice zemlje. To mora da bude sve i u toj didžital varajinati u haj teku u veštačkoj inteligenciji. Moramo da predstavimo Srbiju kao zemlju budućnosti. Moramo da završimo i nacionalni stadion – kaže Vučić.

Vučić kaže da je opozicija smislila nešto i sebe ubedila u to.

– Prošlo je mnogo godina i sada je vreme da mi dođemo na vlas, oni sebe lažu. Ubeđivali su sebe „naš je red, jer smo moderni a vi ste seljaci“… Ti bre Vučiću se ne drogiraš a hoćeš da budeš moderan, i da vodiš Beograd, to sam pitanje čuo 10 puta na različite načine – kaže predsednik.

O nemirima prošle nedelje predsednik je istakao da su svi oni znali da se to sprema.

– Stigao nalog sa tajkunske TV, da se pomere kamere s ulaza da ljudi obave posao. To celi grad priča. I njihovi novinari i političari. Ja kažem ljudima da neverujem, i govore mi da imaju jasnu dojavu da će to da rade. Naša je obaveza da čuvamo insitucije, ja kažem okej vi radite svoj posao. Politička kriza je zaustavljena na biračkim mestima gde su ljidi rekli svoje. Možete sve da uradite kao iz priručnika, ali neće vam proći ako nemate narod iza sebe. To vidite i osetite. Narod to rešava na izborima, ubacujući papiriće u kutiju. Ovo sve je samo njihov pokušaj da izbegnu sopstvenu odgovornost za loš rezultat. Sad se ujedinilo i kuso i repato – kazao je Vučić te dodao da su ove godine opozicione partije ostvarile zajednički rezulat koliko su na prethodnim izborima imali posebno svaka od stranaka.

Predstavnici ODIRa su za sve ovo znali unapred, kao i svaki put do sada, dodao je Vučić.

– Kako oni da izgube od nas kretena… Oni su geniji i elita. Oni su tu da mi svi radimo za njih, da lepo žive. Batajnica je ogromno mesto, zašto da ne odlučuje o rezultatima izbora… Najbolje da nrpavimo opštinu „Gradsko jezgro“ i da oni tu vladaju – kazao je Vučić nadovezujući se o izjavi Bjelorglića.

– Za ove lažove iz Crte koji su više SPN nego oni sami, moje pitanje je „a gde su vam zapisnici?“ Sve ste ih potpisali, sve mirno prošlo, ali je sve prirpeman unapred. Očekivali su da ćemo ovog puta slabije proći onda iznenađenje, njihov očaj, te uzimaju vlast na ulici. Neće oni nigde da uzimaju vlast sem na izborima. Sada je sve na SNSu i njihovim odlukama… rezultati se vide – kaže Vučić.

Vučić kaže da nisu u stanju formalno da mu čestitaju, ali da je dobio mnoge čestitke iz Evrope.

– Od 11 ili 12 evropskih premijera sam dobio četitke. To meni ne znači ništa, za mene je važno šta misli naš narod. Što ne kažu šta je rekla Kina, šta su rekli Rusi… – ističe Vučić.

– Suviše je ovo ozbiljna država i nemojte da se igrate sa njom – poručio je Vučić.

Predsednik kaže da je sasvim normalno da je dobio novogodišnju čestitku od Putina.

– Ja ne živim za čestitke. U politici živim za to šta će da se rpiča za 30-40 godina. To je suština, a to da li će neko da voli poziciju Srbije, zašto je to važno – poručio je Vučić, te se dodatakao i stranih komentara vezanih za nemire u prestonici.

Pričao je i o lažnom studentu koji danima pravi haos na ulicama Beograda.

– Birački spisak je javan. Pričaju o tome sa toliko neznanja. Pa s kim se vi šalite. Svi građani Srbije su pokazali da vole svoju državu i da neće da se igraju – kaže Vučić.

O komentaru Gajića, kaže da neznalicama ne vredi objašnjavati.

Predsedniku je prikazan i video nasilja ispred ministartsva državne uprave.

– Ti ljudi rade pošteno. I onda dođe neko u čoporu. Pa pile bi vas jače udarilo nego što je ovaj na videu. Vidi se da nikada na ulici nisu bili. Ali da vi ne date majakama da idu kući svojoj deci… Za ovo smo mi krivi, ja se izvinjavam ljudima iz ministratsva državne uprave. Ovakvo ponašanje da dopustim prema građanima Srbije… Aj kad moramod a trpimo maltretiranje celog grada sa šatorima u kome ne spava ni vas 10, dobro izdržaćemo, ali nemojte da maltretirate ostale. Ovo više nećemo da dopustim i svaki sličan pokupaj biće sankcionisan – kaže Vučić.

Vučić je rekao da je ponosan na činjenicu da sa Bošnjacima živi u miru.

– Dobijam veliku podršku Bošnjaka. Svi koju su fer će vam reći da je Vučić uradio više nego svi prethodnici zajedno.

