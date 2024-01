Ovo je 10 saveta stručnjaka o dobrom starenju

Mnogi od nas razmišljaju o različitim načinima na koje su nam se umovi i tela promenili tokom protekle godine. Bez obzira na fazu života, starenje je nešto što svi svakodnevno doživljavamo, ali to ne znači da smo bespomoćni u tom procesu.

Ako želite da započnete godinu na najbolji način, evo 10 saveta stručnjaka o dobrom starenju. Sa njihovim mudrim rečima, možeš da učinite svoju godinu srećnom, zdravom i živopisnom, piše sajt ForbesSrbija.

Posvetite se navikama koje čuvaju mozak

„Nova godina je odlično vreme da se posvetite nekim navikama koje čuvaju zdravlje mozga“, kaže Amanda Smit, profesorka psihijatrije i neuronauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta Južna Florida i direktorka kliničkih istraživanja na Institutu za Alchajmerovu bolest u Tampi, Florida.

„Jedite šareno voće i povrće, proteinsku hranu, i manje prerađene namirnice. Dobro spavajte, i pokušajte da izdvojite barem 15 minuta dnevno za vežbanje i dodatnih 15 za meditaciju ili vežbe svesti. Pokušajte da izazovete svoj mozak učenjem nečeg novog, poput jezika, instrumenta ili hobija. Nikada nije kasno brinuti se o svom mozgu, i svaki mali doprinos može imati trajan efekat na kognitivno zdravlje“.



Brinite o zdravlju sluha

„Vaše čulo sluha igra ključnu ulogu u vašem kognitivnom i opštem zdravlju“, kaže Abram Bejli, audiolog i stručnjak za tehnologije u oblasti sluha.

„Tokom godina, brojna akademska istraživanja povezala su gubitak sluha sa demencijom, anksioznošću, lošim balansom, povećanom socijalnom izolacijom i niskim samopouzdanjem. Gubitak sluha takođe može direktno da utiče na zaradu i zaposlenost.

Dobro čuti je ključno za održavanje aktivnog, socijalnog i finansijski produktivnog načina života. Potrudite se da ograničite izloženost izuzetno glasnim zvucima, proverite svoj sluh ako to još niste učinili, i ako ne čujete najbolje, pobrinite se da dobijete pomoć koja vam je potrebna“.

Nagrade umesto ograničenja

„Moji pacijenti često me pitaju koje granice treba postaviti u vezi sa vremenom provedenim pred ekranom kako bi zaštitili svoje oči“, kaže Dženifer Lajerli, optometrista sa sedištem u Rejliju, Severna Karolina, i specijalista za sočiva i upravljanje miopijom.

„Uspešniji pristup je početi manje razmišljati o granicama, a više o tome koje aktivnosti su dobre za vaše oči, telo i mentalno zdravlje. Boravak napolju, bavljenje aktivnostima – to su stvari koje koriste vašem celokupnom blagostanju i takođe pomažu u smanjenju svakodnevnih problema sa očima poput suvoće i umora očiju. Umesto fokusiranja na negativnu asocijaciju kao što su postavljanje granica, nagradite sebe šetnjom ili pauzom za vežbu gde nema ekrana svaki dan“.



Novi pogled na fizičku kondiciju

„Starenje nije kraj fizičke kondicije – to je deo evolucije“, kaže Rejčel Tavel, doktorka fizioterapije i sertifikovani specijalista za snagu i kondiciju u Njujorku. „Tvoje zdravlje i nivo kondicije nisu konstantni. To su pokretni ciljevi koji zahtevaju stalnu procenu kako bi se prilagodili i doveli te na sledeći nivo. To ne prestaje sa starenjem – samo se menja“.

Koristite telemedicinu

„Moderna medicina je napravila značajne korake u produžavanju životnog veka, ali nismo bili dobri u održavanju ljudi zdravim tokom tih ‘bonus’ godina“, kaže Džozef Kvedar, međunarodni lider u medicini.

„Srećom, digitalne tehnologije u zdravstvu mogu poboljšati ono što smatram da su tri najvažnije stvari koje donose dugovečnost: imati osećaj svrhe, održavati socijalne veze i uključivati se u fizičke aktivnosti. Postoji mnoštvo pametnih tehnologija koje mogu pomoći da ostanemo u pokretu, povezani i produktivni. Istovremeno, naš zdravstveni sistem – uglavnom zbog izazova stvorenih pandemijom kovid-19 – prihvatio je telemedicinu i tehnologije virtualne nege kako bi pomerio negu izvan bolnica i lekarskih ordinacija u domove pacijenata i njihov svakodnevni život. Alati poput virtualnih video pregleda, daljinskog praćenja radi prikupljanja zdravstvenih podataka i e-konsultacije sa specijalistima, pomažu u efikasnom povezivanju pacijenata sa njihovim pružaocima nege i održavanju zdravlja ljudi kod kuće. Nalazimo se usred velike transformacije, prelazeći iz modela isključivo ličnog pružanja nege u hibridnu kombinaciju virtualne i lične nege. I ne gledamo unazad!“



Održavajte mentalnu stimulaciju

„‘Ne možete sprečiti starenje’, rekao je komičar Džordž Burns, ‘ali ne morate postati stari‘“, dodaje Filip Stig, sertifikovani neurohirurg sa stručnošću u cerebrovaskularnim poremećajima, tumorima mozga i hirurgiji baze lobanje.

„Verujem da je tajna dobrog starenja održavanje istih aktivnosti, interesa i odnosa koje ste uživali u mlađim danima, zadržavanje smisla za humor i ostajanje kognitivno stimulisanim. Bogat, raznolik miks učenja, obrade i rešavanja problema očuvaće vaš mozak zdravim i bolje funkcionalnim u svim domenima. Mentalna stimulacija svih vrsta očuvaće ćelije mozga i čak može generisati nove ćelije i veze, zato održavajte mozak aktivnim svaki dan. To je svakako funkcionisalo za Džordža Burnsa, koji je živeo do 100 godina – pričajući viceve sve do kraja“.

Ne bojte se pomoćnih uređaja

„Zdravlje sluha je važno i može vas održati uključenim u razgovore sa prijateljima i porodicom“, kaže Lindzi Jorgensen, audiolog i vanredni profesor na Univerzitetu Južna Dakota. „Proverite sluh i, ako vam je potrebno, potražite pomoć lekara za sluh kako biste dobili pomoćni uređaj“.

Vežbajte mozak

„Kao što vašem telu treba vežba i kretanje da bi ostalo zdravo, tako je i vašem mozgu“, kaže Abigejl Frend, sertifikovani audiolog u Burienu, Vašington.

„Često me pitaju: ‘Da li treba da nosim slušalice s obzirom na to da živim sama?’ Objasnim da gubitak sluha tokom vremena može uticati na kogniciju u smislu smanjene budnosti i sporijeg reagovanja i obrade misli. Takođe, može modifikovati vaše ponašanje, rezultirajući socijalnim povlačenjem, izolacijom i depresijom. Uši su alati za prikupljanje zvukova koji hrane vaš mozak za više aktivnosti. Zato podstičem ljude da nose svoje slušalice koliko god mogu. Slušajte televiziju, radio, audio knjige ili muziku. Svaki auditivni unos koristan je za poboljšanje i održavanje kognicije i razumevanja“.

Balansirajte pristup zdravlju

„Osim izbegavanja prekomernog negativnog ponašanja, postoje pozitivni načini za ublažavanje procesa starenja i upravljanje imunološkim sistemom: dovoljno sna, održavanje zdravog mikrobnog okruženja, vežbe i održavanje seksualnog zdravlja„, kaže Robert Lahita, direktor Instituta za autoimune i reumatske bolesti u bolnici Sent Džozef Helt u Patersonu, Nju Džersi.

Investirajte u svoje telo

„Proces starenja može biti prijatno ili neprijatno iskustvo“, kaže Deril Glover, optometrista, globalni govornik, lider mišljenja, borac za raznolikost, konsultant, domaćin podkasta i autor. „Mogućnost udobnog starenja zavisi od toga kako investirate u svoje telo. Fizička aktivnost, održavanje uravnotežene ishrane i mentalna budnost podržaće prijatno iskustvo zdravog starenja“.

Nastavite da radite stvari koje daju rezultate

„Ove godine sam postao deda – zvanično sam senior!“, kaže Džon Glejzer, rukovodilac na Harvard medicinskoj školi.

„Kako osigurati da sledećih 65 godina budu jednako zdrave, ispunjavajuće i srećne kao mojih prvih 65 godina? Tako što ću nastaviti da radim stvari koje su me dovele ovde – brinuti se o svom telu, razvijati i održavati odnose koji su važni, nastaviti učiti i biti intelektualno izazvan, doprinositi svetu oko sebe i svako jutro se buditi s nestrpljenjem iščekivanja dana pred nama“.

(Pančevac(ForbesSrbija/Alena Hol, urednica Forbes)

