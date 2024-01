NEOČEKIVANA DRAMA Novak odigrao najduži meč 1. kola na Grend slemu i savladao Hrvata posle velike borbe!

Nije bilo lako, ali Novak Đoković je dobro započeo odbranu titulu na Australijan openu. Srpski teniser pobedio je Hrvata Dina Prižmića sa 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4.

Ovaj meč je trajao četiri sata i jedan minut i sigurno najbolji igrač sveta nije planirao da ovako dugo ostaje na terenu, no 178. na ATP listi je pokazao da ga čeka svetla budućnost. On je u drugom i trećem setu ravnopravno parirao Beograđaninu koji je na kraju pokazao zašto je „Rod Lejver Arena“ njegov drugi dom. Ipak, imaće Nole vremena da se odmori, pošto prva runda traje tri dana.

Vredi istaći da je ovo najduži meč koji je ikada odigrao u 1. kolu nekog grend slema osvajač 24 najveće titule u „belom sportu“.

Đoković je nastavio seriju nepobedivosti u Melburnu. Poslednji put je izgubio na prvom grend slemu pre 2183 dana, tačnije 2018. godine u osmini finala od Hjeona Čunga iz Južne Koreje.

Nije delovalo da će ovaj duel biti dug, pošto je Novak veoma ubedljivo i sigurnom igrom dobio prvi set. No, razigrao se Prižmić u nastavku i prikazao odličan tenis u drugom i trećem setu. Iako je izgubio treći segment, imao je vođstvo od 2:3 uz prednost brejk, ali je Nole nanizao četiri gema i rešio set u svoju korist.

Ličilo je da će četvrti set biti odrađivanje posla za desetostrukog šampiona Australijan opena. Hrvat kao da je ostao bez snage, Novaku je ponovo proradio servis i brzo je na semaforu stajalo 4:0. No, kao da je to malo poljuljalo Noleta koji je spustio broj obrtaja, rival je to iskoristio, vratio jedan brejk, ali nije mogao i drugi pa je 18-godišnji Splićanin morao da čestita protivniku.

Možda Đoković nije pružio idealnu partiju, posebno u drugom i trećem setu. Ipak, poznato je da on kako turnir odmiče sve više diže formu i treba očekivati da će tako biti na njegovom najuspešnijem turniru.

Takođe, još jedna stvar može da raduje navijače srpskog igrača. Problem sa ručnim zglobom koji ga je mučio tokom Junajted kupa je definitivno rešen.

Podsetimo, Novak će u drugom kolu igrati protiv domaćeg tenisera, tačnije pobednika meča Aleksej Popirin – Mark Polmans.

