PREDSEDNIK SAOPŠTIO ODLIČNE VESTI Evo koji još vaučeri stižu za građane!

Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas, tokom prijema predstavnika udruženja, roditelja i dece obolele od retkih bolesti u Predsedništvu, da će država obezbediti dodatnu finansijsku pomoći, pored predviđene 7,2 milijarde dinara u 2024. godini.

– Mi smo sa 130 miliona dinara došli do ulaganja od 7,2 milijarde dinara u 2024. godini i to će biti više. Mi smo u dogovoru sa predsednicom vlade, ministrom finansija, ministrom zdravlja, ovde prisutnima ministrima Kisić i Selakovićem dogovorili to da odmah idemo na izdavanje vaučera za apoteke za kupovinu lekova i suplemenata, to je negde 35.000 dinara po osobi za ovu godinu, ukupno 100 miliona dinara – rekao je Vučić.

Kako je rekao, pod dva, ide se na izdavanje vaučera za rehabilitaciju u banjama, planinama i na moru preko Crvenog krsta u Baošićima.

– Predlog je za vrednost vaučera od 50.000 dinara za porodicu, finansijski efekat je 142,5 miliona dinara. I idemo sa jednokratnom pomoći, novčanom pomoći, od 25.000 dinara, efekat je finansijski 71,25 miliona, što znači negde oko 320 miliona dinara, nešto manje od tri miliona evra. To nije mali novac – naveo je Vučić.

Naveo je da će se, zbog onoga što ih mnogo više muči i što im je neuporedivo potrebnije, a posebno što se kvaliteta pomagala tiče, gledati da po tom pitanju država pomogne što je moguće više.

– Nisam danas ja bio dovoljno spreman zajedno sa ljudima iz vlade da odgovorim na pitanje do koje mere i sa kojim finansijskim efektima, ali ono što smo se dogovorili to je da u narednih 20 dana pravimo radne sastanke, ne ovakve događaje na kojima ćemo da donesemo odluku i da po tom pitanju umnogome pomognemo i našoj deci i svim ljudima koji boluju od retke bolesti.

