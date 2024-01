ŠPANAC U ČETVRTFINALU AO Kecmanović nemoćan protiv Alkarasa

BEOGRAD – Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo danas da se plasira u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu pošto je izgubio od Španca Karlosa Alkarasa sa 4:6, 4:6, 0:6.Meč Kecmanovića i Alkarasa, 60. i drugog tenisera sveta, trajao je sat i 49 minuta. Bio je ovo drugi duel Kecmanovića i Alkarasa i druga pobeda Španca.

Kecmanović je odigrao solidan meč, posebno u prva dva seta koje je Španac dobio uz po jedan napravljen brejk. Ipak, u trećem setu, Alkaras je bio ubedljiv i nije prepustio srpskom teniseru niti jedan gem.

Take a bow, Miomir Kecmanović 🤩

Two 𝐦𝐚𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭 shots in quick succession from the Serbian star 🔥#AusOpen pic.twitter.com/GuvILc59FF

— Eurosport (@eurosport) January 22, 2024