OVO ĆE BITI JEDNO OD NAJTRAŽENIJIH MESTA U GRADU Vučić obišao radove na Ložionici

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na obnovi kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra Ložionica, kod nekadašnje okretnice parne lokomotive ispod Mostarske petlje u Beogradu.

Kako je rečeno, svi radovi biće gotovi do kraja godine, uključujući vodotoranj.

Građani će moći da se popnu pasarelom, da uđu unutra i tu će biti izložba. Biće i garaže sa 150 parking mesta.

Predsednik je rekao da će ovo biti jedno od najtraženijih mesta u gradu.

Okupili su se premijerka, ministri i važne ličnosti koji učestvuju u ovom projektu.

Ministar Jovanović je pojasnio kako će ovde biti otvoren prostor za saradnju sa zajednicom, za dalje unapređenje, start-apove, a predsednik je dodao da je važno da se rezultati vide.

Tokom obilaska bilo je reči i o tome da će veliki deo površine da zauzme zelenilo i drvene površine.

– Hoću da svaki projekat gledamo i pratimo. Ono što ljudi ne razumeju, na primer kada tražite lokacijske uslove i dozvole, treba vam oko 12 organa, nekada i preko 70, i ako čekate na njihovo mišljenje za to treba godinu i više da se usaglase. Zato treba da obilazimo sve, da skupljamo dozvole na jedno mesto i da ohrabrimo one koji rade na izvođenju radova da to završe. Sve mora da se završi do decembra 2025. Bilo bi dobro da se napravi program za fasade, da to vidimo kako da uradimo – kazao je Vučić.

Na pitanje „Novosti“ predsednik je rekao da će na ovom projektu da rade mladi ljudi.

– Ovo je centar grada i velika je potraga za prostorom u Ložionici. Drugo ulepšaćemo Gazelu… Ja ne mogu da se pravdam onima koji ne vole svoju zastavu, okačićemo još dve zastave, otvorićemo vodotoranj. To će biti prikaz svega u Beogradu – kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da će se ulagati mnogo u domaće univerzitete, ali i da će se izdvajati novac za strane franšize.

– Potrebno nam je više ljudi, više dece, ali i strane radne snage – kazao je predsednik.

Predsednik je rekao da problem pravi nedostatak projektnih biroa, govoreći o rekonstrukciji porodilišta u Nišu.

Vučić je pomenuo da će za EKSPO biti potreban veliki broj volontera.

– To nije jedan dan. Treba će nam mesec dana pre, i posle EKSPA. Računajte od prvog aprila do sredine spemtembra angažman cele zemlje. Velike stvari su pred nama. Ja sam srećan što ste ovo uradili pre vremena, samo još da i pre vremena završite – kazao je Vučić.

Premijerka je istakla da na projektu Ložionice radi domaća firma, te da su angažovani non-stop.

Dodala je to da vlada ogroman interes za Ložionicu.

Predsednik je rekao da kroz par dana u Srbiju stiže Micotakis, koji dovodi grčke investitore koji su pokazali interes za našu zemlju.

– Azija je najbrži rastući kontinet, a u Evropi se najbolje živi u i toj kombinaciji moramo naći najbolju poziciju za Srbiju – pojasnio je predsednik.

Vučić je rekao da je nesrećan zbog tragedije na Novom Beogradu, ali da je srećan što je narod napokon video čime sve Srbija raspolaže, te pomenuo prvu upotrebu Kamova na nebu iznad Srbije u gašenju požara.

Predsednik je najavio da će vatrogasci da pojačavaju svoje timove, pogotovo uzevši u obzir da leto sa sobom donosi brojne požare.

Premijerka je kazala da će ovaj projekat biti samoodrživ.

Izvoz IKT sektora biće izmeuđu 3,5 i 3,6 milijardi evra, istakla je Brnabić.

Predsednik je dodao da IKT raste velikom brzinom i da se Srbija razvija.

– Sve što možete da stavite u budžet i da finansirate sve iz svojih para, to znači da vam je država najjača… Pare su još skupe, tek za 8 ili 9 meseci očekujem da pare pojeftine – kazao je Vučić, te pojasnio da očekuje promene od strane Centralne banke što će u velikoj meri poboljšati uslove kreditiranja.

Vučić je istakao da će Gazela zahtevati ponovnu pažnju odnosno krečenje.

Predsednik je reako da očekuje da prosek plate u martu iznosi 840 evra, a u decembru oko 955, ali to nije prosek, međutim iduće godine će ići preko 1052 evra.

– Verujem da ćemo za godinu i dva meseca preći cifru od 1000 evra. Razmišljamo o minimalcu, da zaštitimo najsiromašnije, ali ne ugrozimo investitore – pojasnio je Vučić.

Predsednik je pomenuo i da će se potruditi kako bi što veći broj ljudi vratio u našu zemlju.

– Sad smo dobili priliku od naroda da u naredne 4 godine pokažemo sve što znamo i umemo – dodao je Vučić.

(Pančevac/Novosti)

