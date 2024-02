OVO ZA NAS JE VELIKA STVAR! Vučić na ceremoniji polaganja kamena temeljca u Staroj Pazovi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju nove fabrike kompanije Muehlbauer Group u Staroj Pazovi, a vrednost ove investicije iznosi 29,5 miliona evra.

Vučić je rekao da je ovo veliki dan za nas.

– Ovo je danas veliki dan za našu zemlju. Ovo je za nas velika stvar koju ja nisam ni razumeo koliko će našoj zemlji da znači. Ono što sam ja video unutra – to je neko savršenstvo od tehnologije, to je nešto što nema niko drugi na svetu. Sad podižu novu fabriku na ovom mestu. Ovaj čovek proizvodi neke čipove, proizvodi za Ilona Maksa. Ovaj čovek je uspeo sam – krenuo od jedne barake pa napravio čitav grad u bavarskoj šumi. Danas smo pogledali ovde – nekada su bile jedna, dve ili tri hale, danas je čitam industrijski grad. Uradili smo mnogo toga u Staroj Pazovi. Ja sam dobio bavarski pasoš – napravili su šalu, ali su hteli da pokažu kako su u stanju da urade ono što nije niko drugi – rekao je Vučić.

– To je sve velika stvar za našu zemlju – rekao je Vučić i dodao da je nemačka naš prvi spoljno-politički partner, a da je vrednost trgovinske razmene devet milijardi.

Vrednost investicije 29,5 miliona evra Kako je ranije najavljeno, vrednost investicije u novu fabriku „Muehlbauer Automation“ iznosi 29,5 miliona evra.Fabrika će zaposliti do kraja 2025. godine 150 novih radnika

– Preko 80 hiljada ljudi danas radi u nemačkim kompanijama. Kada sam postao predsednik Vlade radilo je 17.000 ljudi u Srbiji radilo u nemačkim kompanijama. Mislim da je to pokazatelj velikih stvari koje smo napravili. Ovde u Staroj Pazovi je bilo 4570, pre samo 10 godina, danas je svega 900 ljudi nezaposleno – ističe Vučić.

Pre 10 godina smo imali 2,4 milijarde trgovinsku razmenu sa Nemačkom. Sada je realno pretpostaviti, iako nemamo još tačne podatke za decembar, 9 milijardi, ističe Vučić.

– To su brojevi koji su za našu malu zemlju izuzetni, veoma važni. Ja verujem da će ti brojevi moći da rastu. Mi ćemo morati i dalje da radimo. Moraćemo da radimo više – ističe Vučić.

– Jozef ima takvu energiju, ja sam to rekao za svega nekoliko ljudi u životu, to je neverovatna energija. Logično je da je čovek sve ovo izgradio. To se ne sreće svuda. To je neverovatan entuzijazam, neverovatna ambicija – ističe predsednik.

– Mi očekujemo da Milbauer nastavi ulaganje u Srbiju – kaže Vučić.

Obraćanje Anke Konrad, ambasadorke Nemačeke u Beogradu

„Ovo je primer velikog poverenja koje nemačke kompanije imaju u Srbiji, kao pouzdanoj investicionoj destinaciji. Pretpostavljamo da je u 2023. ukupna bilateralna trgovinska razmena između Srbije i Nemačke iznosila više od 9 milijardi evra. To je duplo više“ , kaže ambasadorka i dodaje:

„Investicija poput ove izvoz Srbije se može još više povećate i to nije samo značajno za Srbiju nego i za ceo region. Nemačka će nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka EU“, rekla je ambasadorka.

Obraćanje predsednika „Muehlbauer holdinga“

– Veoma sam ponosan što mogu da budem ovde. Mogao bih satima da pričam šta smo sve uradili ovde sa Vladom Srbije. Moram da se zahvalim predsedniku Vučiću, pomogli ste nam mnogo – rekao je on.

Dodaje da je zajedno urađen ogroman posao.

Posebno se zavlaio i ministrima iz vlade Srbije koji su pomogli u realizaciji projekta.

(Pančevac/Pink.rs)

