JEDINSTVENA BIBLIOTEKA LJUBAVI U SRBIJI: Zavičajna kolekcija knjiga na Katićima čuva pouke bračnih parova

U ivanjičkom kraju, na Katićima, nalazi se posebna Zavičajna biblioteka koja broji više od 600 najrazličitijih naslova koje su poklanjali mladi bračni parovi, pažljivo birajući naslove i poruke na dan svog venčanja.

Naime, od osamdesetih godina prošlog veka mladenci tog kraja su odmah od matičara dolazili u biblioteku i darivali po koju knjigu sa posvetom, pa danas njihova deca ponosno mogu pročitati vredne pouke ljubavi.

– Ovde često dolazim sa svojim drugarima, moji roditelji su se venčali na Katićima i tom prilikom darivali knjigu koja se nalazi na jednoj od polica. Taj običaj je star i mnogo lep, ali bih volela da se ponovo vrati i da se ne ugasi”, rekla je Teodora Stišović, učenica VII razreda.

Njen drug Lazar Stefanović takođe ističe vrednost ove biblioteke ljubavi, čiji su roditelji takođe učestvovali u običaju poklanjanja knjiga na dan venčanja.

– Neko je imao tu lepu ideju da svaki bračni par iz ovog kraja koji se venča u znak sećanja ljubavi pokloni po jednu knjigu sa posvetom, tako je i nastala ova biblioteka, jedinstvena i po nastanku, a i po svom imenu. Ona se zove Biblioteka ljubavi i zaista je puna ljubavi, i našoj prema knjigama, i knjigama prema nama. To su izuzetne knjige za ovih tridesetak godina”, rekao je za RINU Miloš Mrdak, nastavnik srpskog jezika u OŠ „Mićo Matović“ iz Katića.

Predsednik mesne zajednice ističe da je knjige darivalo više od 350 parova, ali glavno je da poruka darivanja ostaje i danas važna.

– Ima tu danas i pojedinih koji su se razveli, ali knjigu nisu povukli, one su ostale kod nas i one se i danas mogu pročitati, šta su donirali i kako je to nekada bilo, rekao je Danko Sekeljić, predsednik mesne zajednice.

Među prvim darodavcima knjiga bio je i Mileta Karaklajić, nekadašnji direktor škole koji ističe da je u ovom kraju uvek bila na ceni kultura čitanja, ali i poklanjanja.

– Bez knjige nema nekakve moderne, a ni buduće nauke, jer sve je u knjigama zapisano. Tako da ove knjige koje su u ovoj biblioteci, to je samo mali početak, pojasnio je Mileta Karaklajić, darodavac i nekadašnji direktor OŠ ,,Mićo Matović“, Katići.

Priču o ovoj posebnoj biblioteci ponosno priča i sadašnji direktor škole na Katićima.

– Možda smo mi jedinstvena škola koja ima dve biblioteke, jedna je školska, a druga je kako meštani vole da je nazivaju „Biblioteka ljubavi”. Ta biblioteka postoji od 1980. godine, kada su donirali prve knjige. Sve je uredno uvedeno i upisano. Ponosim se ovom bibliotekom, a bilo bi lepo kada bi se ponovo obnovila mesna kancelarija i kada bi se ponovo ljudi ovde venčavali i donirali knjige sa posvetama, zaključio je Vojislav Milović, direktor OŠ ,,Mićo Matović“ Katići.

Ova jedinstvena Zavičajna biblioteka nalazi se na 1000 metara nadmorske visine na Katićima, a želja je da se ponovo vrednost darivanja knjiga vrati u modu.

