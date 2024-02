KAD DAM 380 DINARA MOGU I JOŠ 10 Cigarete u Srbiji ponovo poskupele, ali pušačima to nije bitno

Čačak – Početak nove godine pušačima u Srbiji doneo je još jedan hladan tuš, kad su čuli da će usled redovnog usklađivanja akciza koje se vrši dva puta godišnje poskupeti cigarete pojedinih proizvođača. Međutim, svako novo poskupljenje nije dovoljan azlog za strastvene pušače da se odeknu cigarata, bez obzira što iz godine u godinu sve više novca moraju da izdvajaju za paklicu.

– Kad već dam 380 dinara za paklicu, tih 10 ili 20 dinara dodatno neće mi ništa značiti. Neću ostaviti pušenje iako su cigarete sve skuplje i skuplje. Ne bih rekla da je tako u drugim zemljama, na primer u Turskoj paket cigareta košta 13, a mi kod nas za taj novac možemo kupiti samo tri, četiri kutije, kažu za RINU građani Čačka.

Ipak, ima i onih koji su oštri protivnici pušenja i smatraju da je to em porok opasan po zdravlje, em ogroman udarac na kućni budžet.

– Meni je otac dugo godina bio strastveni pušač i preminuo je upravo od raka pluća. Pušenje zaista ubija i toga moraju svi da budu svesni. Da ne govorim koliko novca treba za to, plaćate zapravo da vas truju. Nek pušite najjeftinije cigarete i to minimalno po jednu paklu na dan, pa vama je potrebno oko 10.000 dinara samo za to. Ali, mnogima je potrebno i mnogo više, dodaju građani.

Oštra polemika povela se i prošle godine kad je ministarka zdravlja, dr Danica Grujučić, najavila zabranu pušenja u zatvorenom prostoru. Tako da, po svemu sudeći, pušaču u sve dirajte ali u cigarete ne. Za njih uvek se mora naći i novac i mesto.

(Pančevac/RINA)

