NACIONALNI DAN BEZ DUVANA Evo šta kažu pančevački lekari i đaci o cigaretama

U Srbiji je brojnim manifestcaijama i radionicama obeležen „Nacionalni dan bez duvana”, a ove godine pod sloganom „365 dana bez duvana”. Prema statističkim podacima u svetu zbog upotrebe duvana prevremeno umre oko 8 miliona ljudi, ali zbog česte izloženosti dimu pored pušača umre i milion nepušača koji se nalaze u njihovoj blizini.

Zavod za javno zdravlje iz Pančeva u saradnji sa Crvenim krstom organizovao je ove nedelje edukativne radionice o štetnosti duvana na kojima su učestvovala deca iz osnovnih i srednjih škola. Cilj je da se uz pomoć prosvetnih radnika utiče na smanjenje broja novih zavisnika od duvanskog dima. Sala u srednjoj Ekonomskoj školi „Paja Marganović” bila je puna zainteresovanih đaka:

-Meni nikad nisu nudili, pokušali su da me nagovore, ali nikad nisam uzela cigaretu, jednostvano to ne volim.Mislim da je beskorisno i da uopšte nije važno to da se radi da bi pokazao da si kul osoba- kaže Janja Nikolić, učenica srednje škole „Paja Mraganović”. Njena drugarica Jovana Kljajić ističe da sve zavisi od karaktera osobe:

-Ako vi nešto ne želite vi možete da ostanete u tom društvu i da ne radte što radi ostatak društva. Milsim da nije teško odupreti se nečemu što vam se ne dopada i mislim da je to do ličnosti. Meni cigarete smetaju, ne volim taj smrad, a ne želim da mi prsti i zubi budu žuti od duvana-ističe Jovana.

U Zavodu za javno zdravlje kažu da tokom čitave godine organizuju brojne edukacije kako bi smanjili broj pušača u južnom Banatu:

-Mi se trudimo da na razne načine objasnimo mladima koliko je duvan štetan i opasan. Teško se samnjuje broj pušača i to se ne može uraditi bez pomoći porodice. Edukacija počinje u kući i vrlo je važna. Moramo svojim primerom kao roditelji da pokažemo deci odmalena da je pušenje štetno i da im damo primer kako da se ponašaju – ističe Dr Dragana Antonijević-Đorđević, Zavod za javno zdravlje.

U Srbiji prema podacima iz 2019, godine svakodnevno puši 26,5 odsto stanovništva , a poslednjih godina primetan je povećan broj korisnika elektronskih cigareta i nagrile koje takođe štetno utiču na zdravlje. Doktorka Nada Petkovski sa odeljenja pulmologije u Opštoj bolnici Pančevo napominje da se sa edukacijom dece mora krenuti još u obdaništu:

-To je veliki problem za nas lekare, jer to je bolest koja ima svoju šifru-to je bolest zavisnosti i jako je teško boriti se sa takvim problemom. Deca počinju da puše već u petom, šestom razredu i to je veoma štetno i opasno. Pušenje ostavlja trajne posledice i mnogi nisu svesni svih posledica. Moj savet pušačima je da dođu i da kod nas potraže pomoć kako da ostave cigarete, a podršku moraju imati i u svojoj porodici-napominje Dr Petkovski.

Pušači se teško odriču cigareta iako to i ekonomski utiče na njihov kućni budžet. Lekari napominju da uz jaku volju svako se može odreći ovog prividnog zadovoljstva. Period apstinencije je veoma težak i u prvih 7 dana javlja se velika žudnja za duvanskim dimom, ali to ne traje dugo-svega 3 do pet minuta i svako to može da izdrži. Mi savetujemo onima koji odluče da ostave cigarete da unose više tečnosti, da češće šetaju i onda će se lakše rešiti ovog poroka.

(Pančevac/GJ)