DRAMSKI KLUB GIMNAZIJE „UROŠ PREDIĆ“ JOŠ JEDNOM ODUŠEVIO PUBLIKU U PANČEVU

Talentovani učenici Gimnazije „Uroš Predić“ još jednom su zablistali na sceni, ovog puta u Kulturnom centru Pančevo. Nakon više nego uspešne premijere u Domu vojske, publika je bila u prilici da ponovo uživa u izvanrednoj adaptaciji filmskog hita „Lajanje na zvezde“.

Po drugi put Dramski klub Gimnazije „Uroš Predić“ izveo je svoju sada već hit-predstavu „Lajanje na zvezde“, ovog puta u sali Kulturnog centra u Pančevu. Ono što je mnogima najzanimljive kada je o ovoj scenskoj adaptaciji reč, jeste da je zahtevala udruživanje glumačkih snaga kako đaka, tako i profesora ove ugledne ustanove. Kada se nađu na „daskama koje život znače“ i đaci i profesori postaju jednostavno – glumci, priča Adrijan Cera, učenik četvrte godine, koji se odlično snašao u ulozi reditelja.

– Profesorka je imala ideju da „Lajanje na zvezde“ bude u pitanju, jer tu veliku ulogu igraju i profesori i učenici – prepoznatljive su uloge. Pronašli smo adaptaciju dela, ali je učenica treće godine još doradila, a pritom smo improvizacijom nešto dodali ili oduzeli, rekao je reditelj Adrijan Cera.

Premijera predstave u Domu vojske na publiku je ostavila veliki utisak, kaže učenica Aleksandra Gajić.

Prilično je zabavno, na dosta proba smo prvo čitali, onda smo počeli da vežbamo glumu na sceni, ali smo se veoma brzo snašli oko svega.

Dok smo na sceni veoma je opušteno, zato što svi znamo tekstove jedni drugih i nemamo tremu i ne plašimo se da ćemo nešto zaboraviti, jer će se uvek naći neko da uskoči u pomoć.

U dramsku adaptaciju kultne komedije, zasnovanu na romanu čuvenog Milana Vitezovića, đaci i profesori Gimnazije uneli su svoj lični pečat. Zato je završni rezultat, ističe profesorka Miona Komatina, krajnje autentičan.

Uglavnom su to neke anegdote sa proba, nešto što se zaista i desilo. Mi smo ceo tekst menjali, prilagođavali onome što se dešava u našim učionicama, tako da je to autentično naš tekst, i sve to što ćete videti na sceni jeste ono što se dešavalo na probama – nekako smo tu atmosferu preneli.

Dramski klub Gimnazije „Uroš Predić“ aktivan je već 24 godine. Prethodne godine uspešno su postavili na scenu savremenu adaptaciju bajke „Snežana i sedam patuljaka“. Do kraja školske godine ovi mladi i kreativni ljudi nastavljaju da se bave glumom, tako da će, kako navodi profesorka Miona Komatina, biti još novih pozorišnih iznenađenja.

(Pančevac/RTV Pančevo)