KO JE SA NAMA? EMA! Dragan Kobiljski osvojio trofej sa Rapidom iz Bukurešta, pa ga posvetio ćerki koja je ubijena u Ribnikaru

Odbojkaški trener Dragan Kobiljski došao je do velikog podviga i uspeha u Rumuniji. Sa ekipom Rapida iz Bukurešta je doživeo mnogo uspona i padova, a zajedno sa asistentima u stručnom štabu osvojio je Kup i posvetio ga ćerkici Emi.

Prvi je ovo pehar za klub koji slavi 90 godina postojanja, a na fajnal-foru, izabranici Dragana Kobiljskog savladali su prvo u polufinalu Arkadu Galaci 3:1 (20:25, 25:19, 25:22, 25:17), a potom i Steauu sa 3:1 (22:25, 25:22, 25:14, 28:26).

Pohvale idu još i na adresu Nemanju Čubrila, ova ekipa za kapitena ima i čuvenog Dejana Vinčića, a za MVP-ja Kupa izabran je Amir Gafur.

– Mi smo se prilično kasno okupili, imali smo velike probleme u samom startu. Vinčić i From, oni su došli bukvalno na dan prve utakmice, prvenstvo počinje, i to totalno iscrpljeni. Nastavak, ništa bolji, povrede igrača koje su se nadovezivale jedna na drugu, koje su žargonski, vukli od prošle sezone. Nismo mogli da dođemo ni do najpristojnijeg i najjednostavnijeg treninga. A uz sve to nosili smo breme favorita. Nije bilo lako. U Rumuniji je svake godine liga jača, ekipe koje su slovile za slabije pobeđivale su nas i to na našem terenu. Delovalo je zabrinjavajuće – rekao je Kobiljski za Sportski žurnal.

U jednom momentu, Dragan je sam izustio i napisao:

– Ovde sam vikao KO JE sa nama? Ema!!!

Posebnu emociju Kobiljski je imao zbog Eme. Jer Dragan i Nina Kobiljski su roditelji devojčice koja je pokušala da spreči krvavi pir u OŠ „Vladislav Ribnikar” tog 3. maja 2023. godine. Jedna fotografija sve govori – Dragan je u zagrljaju igrača, a emocija koju je pokazao na licu jasno je svima stavila do znanja kome je Kup posvećen.

