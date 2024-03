GRAD PANČEVO BRINE O NAJSTARIJIMA: Ručak po povoljnoj ceni u klubovima za odrasla i stara lica

U Pančevu funkcionišu tri kluba za odrasla i stara lica Gerontološkog centra Pančevo. Zahvaljujući gradu Pančevu, koji izdvaja značajna sredstva za rad ovih klubova, najstariji građani imaju mogućnost da ovde ručaju po veoma povoljnim uslovima, dok se onima koji su nepokrenti obrok dostavlja na kućnu adresu. U klubovima postoje i različite sekcije kao vid druženja najstarijih Pančevaca.

Milenko Čučković član Gradskog veća za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku posetio je Klub za odrasla i stara lica koji se nalazi u naselju Tesla. U ovim klubu kao i u ostala dva korisnici imaju mogućnost da dobiju obrok, kaže Milenko Čučković. U klubovima se podeli više od 70 obroka.

– Postoji mogućnost da penzioneri dođu i kupe svoj obrok, ta cena je još uvek 160 dinara. U zavisnosti od mogućnosti plaćanja, postoji mogućnost da Centar za socijalni rad odredi i da grad njima plaća i to može da iznosti 70 posto, 75, 50 ili 100 posto od cene tog obroka. To je ujedno i poziv za naše najstarije sugrađane da se jave ako su zainteresovani za jedan kuvani obrok. Mogu da se jave u jedan od tri kluba, to je ovde na Tesli , u Maksima Gorkog kao i u Karađorđevoj ulici. Mi ukupno distribuiramo ovde na području grada 78 penzionerskih obroka i 275 obroka Narodne kuhinje. Naša briga prema našim najstarijim sugrađanima je i prema onima koji ne mogu da dođu, tako da mi distribuiramo ukupno 34 penzionerska obroka na adresu kao i 54 obroka Narodne kuhinje. Mi imamo vozilo i osoblje koje obiđe sve te ljude i donese im njihov obrok.

Jedan od korisnika kluba u naselju Tesla je Dejan Radulović koji je nedavno počeo da ruča u ovom objektu.

– Počeo sam juče prvi put, jeo sam i sve je po standardu i receptu nutricioniste. Odlična je hrana.

U Kluborima Gerontološkog centra Pančevo sprovodi se i kultuno zabavni program kroz različite sekcije.

– Ovde ukupno funkcionše 10 sekcija, svakodnevno se ljudi druže i rade, imaju određene aktivnosti i na određeni način provedu deo dana. To je poziv za sve naše najstarije sugrađane da mogu da se jave i da ako žele da se ostvare u nekoj od ovih sekcija, da pokažu svoju maštu i da im bude lepo.

U rad sekcija uključeno je oko 300 članova, a aktivne su likovna, literarna, pikado, šahovska, muzička , folklorna, dramaska kao i sekcija društvenih igara. Korisnici su uključeni i u rad sekcije za ručni rad i sekcije aktiva žena. Mesečna članarina koji plaćaju članovi sekcije je 800 dinara.

(Pančevac/RTV Pančevo)

