BIO JE RIZIČAN I STALNO SE KRPIO: Srušen viseći most preko Velike Morave kod Svilajnca

SVILAJNAC – Meštani sela Vojska kod Svilajnca godinama unazad preko Velike Morave prelaze preko dotrajalog visećeg mosta, koji je odavno bio spreman za rekonstrukciju. Gradjen je polovinom prošlog veka od strane JNA i samo jednom od tada renoviran. Uprkos opasnosti meštani su ga svaki dan koristili jer im je najkraća veza sa susednim opštinama i imanjima na drugoj strani reke.

– Morava je meandrirala mnogo puta i tragovi još uvek mogu da se vide. Tako da oko 560 hektara Vojštani imaju sa druge strane. Mnogi su otuđili svoju zemlju jer nemaju čime da pređu preko kako bi je obrađivali. Skela je odavno zapuštena i stoji prislonjena na obalu, neupotrebljiva”, ističe Dragutin i dodaje da samo malobrojni koji na svojim njivama imaju određene smeštajne kapacitete ili prostor u kojima mogu ostaviti radne mašine obrađuju svoju zemlju, te da je u najvećem slučaju ona data u arednu.

Prvobitna odluka je bila da se viseći most renovira i obnovi. Međutim, nakon obilaska utvrđeno je da se most mora srušiti, te da se mora zameniti novim.

– Viseći most je izgrađen krajem šezdesetih godina i bio je u prilično lošem stanju kada smo došli da radimo njegovu sanaciju. Prilikom pregleda mosta smo ustanovili da je on u jako lošem stanju i došlo se do zaključka da mora da se demontira i da se radi novi most. Odličeno ja da se gradi betonski most koji će da prihvati sve vrste vozila, sve vrste opterećenja. Most će imati šest stubova od čega su tri u vodi, pet raspona, dužine nekih 190 metara i širine malo više od osam metara, od toga je šest metara u dve kolovozne trake i pored toga pešačka staza i servisna staza”, kaže Katarina Ražnatović Delić, koordinatorka projekta.

Ona je istakla da su od šest stubova koliko će držati ovaj most, do sada su izvedena četiri, dok se trenutno radi na podizanju petog koji se nalazi u matici reke, te se javljaju manji problemi sa vodom, a takođe je u izgradnji i temelj stuba broj četiri. Prema njenim rečima reka Velika Morava je izuzetno nepredvidiva, bujična reka čije se kretanje ne može predviteti, te se na dnevnom nivou bora sa promenom vodostaja ali i samom maticom i njenim tokom.

– Stubovi koji su u vodi, njihov temelj se nalazi ispod dna korita reke tako da je napravljen nasip, urađene su talpe kojima se spuštamo ispod korita reke gde možemo da betoniramo temelj i onda posle da podižemo stub”, kazala je Ražnatović Delić i istakla da je rok za ozvođenje radova 1. maj tekuće godine.

Predsednik opštine Svilajnac, Predrag Milanović istakao je značaj izgradnje ovog mosta ne samo za selo Vojska već za čitavu opštinu Svilajnac.

– To nije most lokalni, samo za Vojsku nego za celu opštinu Svilajnac. Sto godina ovde nije izgradio novi most na Velikoj Moravi, pa možete da mislite koliko je to značajan projekat. I mislim da kada budemo to završili, uredili malo tu saobraćajnicu, da će to biti jedan novi ulaz i izlaz iz opštine Svilajnac. Na taj način otvorićemo verski turizam, jer tamo imamo četiri srednjovekovna manastira. Dozvolićemo da svi ljudi, deca na ekskurzijama uđu i sa te južne, niške strane”, rekao je Milanović.

Milanović je dodao da je u planu da se objavi tender za izgradnju još jednog mosta takođe preko Velike Morave u Svilajncu ali i za obilaznicu dugu 12,5 kilometara.

(Pančevac/RINA)