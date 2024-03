NAJVEĆE IGRALIŠTE U GRADU USKORO NA KEJU

Tamiški kej, omiljeno mesto mnogih Pančevaca, uskoro dobija novo, najveće u gradu, dečje igralište. Gradska menadžerka Maja Vitman obišla je početne radove i predstavila još jedan u nizu gradskih projekata za ovu godinu.

– U prethodnom periodu najavili smo postavljanje predivnog dečjeg igrališta površine 850 m² , koje će biti i najveće na teritoriji Grada Pančeva. Ono što ga čini posebnim pored predmetne lokacije je tartan podloga, koja je jedinstvena na teritoriji Srbije, sa motivima koji su u vezi sa našim gradom. Igralište avanture će omogućiti mališanima uzrasta od 6 meseci do 12 godina raznovrsne sprave na kojima će moći da razvijaju svoje motoričke sposobnosti. Tri sprave su namenjena i prilagođene i deci sa invaliditetom. Sva dečica su nam od velikog značaja i međusobna interakcija je nešto što želimo da unapredimo, rekla je Maja Vitman i dodala:

– Deca prilikom igre stiču fizičke veštine, ali i neprestano uče, čak i kada to ne

izgleda tako, pošto se svi dobro zabavljaju. Želimo da mališanima omogućimo aktivnu igru na otvorenom uz sticanje znanja i uspomene kojih će se sećati.

Nastavkom uređenja priobalja pored multifunkcionalnog dečjeg igrališta sa

kompletnom podlogom i opremom biće postavljen i pripadajući mobilijar. Lokacija

novog dečjeg igrališta je precizno birana, da bude bezbedna sa mogućnošću proširenja daljeg kapaciteta. Nalazi se ispred stare železničke stanice koja predstavlja i jedan od simbola našeg grada. Želja nam je da dečicu od najranijih godina učimo o istoriji našeg grada, kako se razvijao i koji je značaj imao nekad, kao i sad. Ponosni smo na naše kulturno, ali isto i industrijsko nasleđe, koje treba da negujemo i prenosimo znanje i značaj budućim naraštajima.

Dečje igralište biće povezano sa rekonstruisanim šetalištem sa stazama oko

igrališta i platoom stare železničke stanice. U skladu sa Pravilnikom o bezbednosti dečjih igrališta i standardima planirano je grupisanje rekvizita i neometano igranje dece po starosnim grupama, i to zona za mlađi uzrast i zona za stariji uzrast koje će biti vizuelno odvojene.

– Kao posebne elemente izdvojila bih mrežu i zip lajn. Mreža će biti i najveća

penjalica na ovim prostorima, urađena po najvišim standardima i u skladu sa

Pravilnikom o bezbednosti dečjih igrališta, dužine oko 20m i visine skoro 6m.

Penjalice ovog tipa su interesantne deci uzrasta preko 5 godina i pospešuju razvoj

njihovih motoričkih sposobnosti, balansa i koordinacije. Ovaj rekvizit može koristiti

oko 80-oro dece u isto vreme. Zip lajn je interesantna sprava, dosta tražena i namenjena je deci uzrasta preko 4 godina. Dužina rekvizita je oko 33m, dok je sam spust dugačak 25m. Nadamo se da ćemo obradovati ne samo mališane, već i njihove roditelje, bake i deke i da će upravo na ovom mestu imati sadržajne avanture i lepe uspomene. Radovi na uređenju keja se izvode u kontinuitetu i ovde nećemo stati. Već se priprema i sledeća faza, koja se odnosi na ugradnju nove teretane na otvorenom u neposrednoj blizini. Za potrebe instalacije dečjeg igrališta, bilo je neophodno da se ukloni stara teretana koja je dotrajala i nije u skladu sa propisima. Takođe, ove godine ćemo i kompletno urediti područje plaže i time za ovu godinu zatvoriti planirana ulaganja, kaže Vitman.

Planirani sadržaj:

1. Zip lajn namenjen za uzrast dece od 4 do 12 godina, koja omogućava korišćene sprave za 1 dete u isto vreme.

2. Ljuljaška „ptičije gnezdo“ namenjena za uzrast dece od 5 do 12 godina, koja omogućava korišćenje sprave za osmoro dece u isto vreme. Sprava će biti prilagođena deci sa invaliditetom.

3. Brodić sa jedrom, penjalicom i toboganom namenjen za uzrast dece od 2 do 6 godina, koji omogućava korišćenje sprave za trinaestoro dece u isto vreme.

4. Zamak sa mostićem, jedrom, penjalicom i toboganom za uzrast dece od 2 do 6 godina, koji omogućava korišćenje sprave za šesnaestoro dece u isto vreme.

5. Kombinovana ljuljaška sa dva sedišta i „ptičije gnezdo“ namenjena za uzrast dece od 4 do 10 godina, koja omogućava korišćenje sprave za sedmoro dece u isto vreme. Sprava će biti prilagođena deci sa invaliditetom.

6. Klackalica namenjena za uzrast dece od 4 do 10 godina, koja omogućava korišćenje sprave za dvoje dece u isto vreme.

7. Klackalica sa četiri sedišta namenjena za uzrast dece od 3 do 8 godina, koja

omogućava korišćenje sprave za četvoro dece u isto vreme.

8. Klackalica sa dva sedišta namenjena za uzrast dece od 3 do 8 godina, koja omogućava korišćenje sprave za dvoje dece u isto vreme.

9. Lokomotiva namenjena za uzrast dece od 6 meseci do 6 godina, koja omogućava

korišćene sprave za osmoro dece u isto vreme. Sprava će biti prilagođena deci sa

invaliditetom.

10. Interaktivne igre (kao „ježeva kućica“, „školica“ i „skok u dalj“) u nivou gumene

podloge.

11. Interaktivne aplikacije (pečurka, pužić, pčelica, ribice, sova i dr.) u nivou

gumene podloge

12. Mreža namenjena za uzrast dece od 5 do 12 godina, koja omogućava korišćene sprave za osamdesetoro dece u isto vreme.