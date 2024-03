SVAKI DAN NA POSLU JE JEDINSTVEN Vršačko JKP ,,Drugi oktobar“ brine o divljim životinjama

Prihvatilišta za životinje imaju veoma važnu ulogu da pomognu životinjama koje su napuštene, izgubljene, povređene ili zlostavljane. Jedno od njih je u Vršcu a o njemu brine JKP „Drugi oktobar“.

Privremeno prihvatilište za ugrožene divlje životinje – JKP „Drugi oktobar“ ima veoma važnu ulogu da pomogne životinjama koje su napuštene, izgubljene, povređene ili zlostavljane. Čuvar prirode Milivoj Vučanović ističe da je ovaj posao veoma dinamičan i raznovrstan, jer se vaki dan suočava sa raznim situacijama.

– Jedan običan dan na poslu ne bih mogao da opišem jer je zaista jedinstven, ali mogu da kažem da sam svakodnevno na terenu i da radimo neke stvari koje su u u tom trenutku aktuelne. Trenutno se bavimo čišćenjem invazivnog rastina na pašnjacima i pokušavamo da revitalizujemo livade i pašnjake na Vršačkim planinama. Ovde u prihvatilištu imamo određene ptice i životinje, ali su nam ptice češći pacijenti. Ja ih donesem sa terena kada ih nađem, a moja koleginica Slađa je tu da ih leči, a posle njihovog oporavka ih vraćamo u prirodu.

Vršačke planine su veoma interesantne po pitanju biodiverziteta i prirodno su stanište oko tri stotine životinjskih vrsta, među kojima su mnoge strogo zaštićene, ističe Vučanović.

– Na Vršačkom bregu i u neposrednoj okolini možemo videti oko 240 vrsta ptica, što je veliki broj s obzirom da je oko 364 zvaničan broj ptica u Srbiji, a 240 može da se nađe u ovom malom prostoru, tako da je stvarno bogat biodiverzitet. To možemo da zahvalimo i geografskom položaju jer se nalazimo na tromeđi tri velika regiona – Panonske nizije, Karpata i Balkana, a sa druge strane i priroda koja je očuvana u ovom delu Banata pruža utičište velikom broju ptica.

Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ započelo je i realizaciju projekta „Revitalizacija livadskih i stepskih staništa radi očuvanja biodiverziteta na Vršačkim planinama. Cilj projekta je povratak izumrlih i ugroženih vrsta sa ovog prostora i stabilizacija njihove populacije.

– Kada vratimo staništa i uslove, onda se vraćaju i te vrste koje su tu bile. Kada se otvore staništa, su se pojavljuju neke biljke koje su retke i koje su bile u deficitu, a onda one privuku određene insekte, a insekti druge price tako da je to jedan lanac i ciklus vraćanja određenih vrsta. Nadamo se da će i ove aktivnosti koje trenutno radimo pomoći da se neke vrste koje su retke očuvaju i razmnože, a one koje su nestale, da se vrate

Vršačke planine se prostiru u jugoistočnom delu Banata. Ova prelepa planinska i vinogradarska oblast, smeštena delom i u Rumuniji, sa svojim impozantnim vrhovima, među kojima se ističe Gudurički vrh, ne samo da predstavlja najvišu tačku ovog planinskog lanca već i najvišu tačku cele Vojvodine.

