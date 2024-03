SUNCE I OBLACI Najniža temperatura od 1 do 8, a najviša od 15 do 19 stepeni

U većini mesta suvo, a tokom dana naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, zahvatiće najpre zapadne i jugozapadne delove zemlje, a potom će se proširiti i na ostale krajeve. Najviša dnevna temperatura od 15 do 19 stepeni. U glavnom gradu sunce i oblaci, uveče kiša. Temperatura do 18 stepeni.

16.03.2024. Subota: Ujutro na jugu pretežno vedro, u ostalim krajevima malo do umereno oblačno, a na severu Vojvodine uz nešto više oblačnosti ponegde i slabom kišom. U toku dana promenljivo oblačno, a kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom očekuju se uglavnom na zapadu i jugozapadu Srbije. Uveče i tokom noći jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima prvo će zahvatiti severne i zapadne krajeve. Vetar slab i umeren jugoistiočni, krajem dana u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 8, a najviša od 15 do 19 stepeni.

17.03.2024. Nedelja: Postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru u severnim, pre podne u zapadnim, a posle podne i u ostalim predelima naše zemlje. Na visokim planinama padaće slab sneg. Vetar slab do umeren severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni.

18.03.2024. Ponedeljak: Promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviša od 14 do 17 stepeni.

19.03.2024. Utorak: Promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim predelima pre podne ponegde sa kišom, a posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab do umeren severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša od 12 do 17 stepeni.

(Pančevac/RTS)