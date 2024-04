TEČE ORGANSKO MLEKO NA VRHU TORNIKA: Postavljen mlekomat na izlaznoj stanici Gold Gondole

ČAJETINA – Na izlaznoj stanici Gold Gondole u baru na vrhu Tornika postavljen je mlekomat i prateći suspenzor, tako da će svim posetiocima domaće, organsko mleko sada biti nadohvat ruke. Mlekomat ima zamenjivu jedinicu od 200 litara, a dispensor koji se nalazi pored mlekomata može da skladišti boce za mleko i ostale proizvode.

„Trenutno se u njemu nalaze proizvodi zlatiborske mlekare ‘Naša Zlatka’ i trudićemo se da bude zastupljeno što više proizvoda našeg kraja sa teritorije opštine Čajetina. Ako sada pričamo o siru i kajmaku, ovde se mogu naći i organska jaja, suvo meso u slajsima, med i sve što bude proizvedeno, a da zadovoljava propisane standarde. Trenutno smo ponudili sireve“, rekao je za RINU direktor Zlatiborskog eko agrara, Marko Marić.

Mlekara Naša Zlatka obradi 1.000 litara organskog mleka na dnevnom nivou i 2.000 litara konvencionalno proizvedenog mleka. U Čajetini je kroz privatnu inicijativu postavljen jedan mlekomat, ovaj na vrhu Tornika je prvi mlekomat koji postavlja Zlatiborski eko agrar, a u planu je postavljanje još jednog mlekomata.

„Ovo organsko mleko je trenutno od poljoprivrednih proizvođača iz Jablanice, Stubla, Dobroselice i Mušveta, a u procesu konverzije na organsku proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda su poljoprivredni proizvođači iz Šljivovice i u Branešcima. Očekujemo da će ova inicijativa dodatno podstaći razvoj organske poljoprivrede na teritoriji opštine Čajetina i promovisati zdravije izbore među potrošačima“, dodao je Marić.

Projekat je realizovan u saradnji opštinskih preduzeća, Zlatiborski eko agrar i Gold gondola, kao i u saradnji sa Inovacionim biznis centrom Zlatibor. Sam projekat je deo šire inicijative Evropske unije Zelene agende u Srbiji, koju, uz tehničku i finansijsku podršku EU, sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije.

„Mlekomat koji smo postavili bi trebalo da bude samo jedan deo slagalice u ponudi tradicionalnih lokalnih proizvoda posetiocima Zlatibora i cilj nam je i da kroz druge proizvode imamo naš ‘jestivi suvenir’. Gosti koji šetaju u blizini izlazne stanice ili sede u našem kafiću na Torniku, vide neku od krava koje vrlo često prolaze pored gondole i znaće da je to mleko upravo od tih krava. Da to nije neka priča ili bajka i da je to zaista tako“, rekla je direktorka Gold Gondole Bojana Božanić.

„Upravo sa ovog područja dolaze grla stoke od kojih je ovo organsko mleko prerađeno“, pojasnila je Božanić „a u skorije vreme ćemo imati i čaše iz kojih će ovo organsko mleko odmah moći da se konzumira jer je ono pasterizovano. Ovo se odlično uklapa u sve ono što radimo na planu razvoja turizma, razvoja poljoprivrede i na spajanju svih ovih privrednih grana i oblasti kako bismo u ponudi imali jedan kvalitetan proizvod sa Zlatibora“, zaključila je Božanićeva.

(Pančevac/RINA)

