PRVI MAMOGRAF U ALIBUNARU: Za samo nekoliko nedelja obavljeno dosta pregleda

Za samo nekoliko nedelje od kada je u Dom zdravlja u Alibunaru stigao nov, savremen, digitalni mamograf obavljeno je dosta pregleda i otkrivena su dva karcinoma. Cilj je da žene dolaze redovno na preventivne preglede jer je važno bolest otkriti u početnoj fazi kada su prognoze dobre, istakao je načelnik rendegen službe Doma zdravlja u Alibunaru Branislav Gajin.

Za preventivne preglede u ranom otkrivanju karcinoma dojke neophodan je nalaz mamografa i ultrazvučni pregled. Zahvaljući pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo izdvojena su sredstva za kupovinu digitalnog mamaografa za Dom zdravlja u Alibunaru .Koliko je to značajno jer sada sugrađanke iz Alibunara i ostalih naseljenih mesta mogu u svom mestu da obave dijagnostiku, objasnio je dr Branislav Gajin, načelnik radiološke službe.

-Ovo je prvi put da je Dom zdravlja dobio ovakav aparat , značaj aparata je svima poznat ali da apelujemo na pripadnice lepšeg pola da dođu i učine nešto za sebe. Do sada su naše pacijentkinje morale da idu u Vršac ili Pančevo, a koliko je to značajno pokazuje velika zainteresovanost .Mi se trudimo da svima izađemo u susret i da uradimo što veći broj pregleda koji je ključan u prevenciji karcinoma dojke. Kada se karcinom otkrije na vreme on je i potpuno izlečiv.

Za samo dve nedelje, potvrđena dva karcinoma dojke .Sistem funkcioniše tako da se karcinom koji se otkrije brzo šalje na biopsiju a zatim ide na dalje lečenje. Dolaze tako što ih šalju njihovi izabrani lekari i ginekolozi koji imaju svoj protokol .Na ovom aparatu se rade i dijagnostička snimanja kod kojih već postoje promene, rekao je dr Gajin.

Pored mamomgrafa koji je nedavno počeo sa radom u Domu zdravlja u Alibunaru, ova zdravstvena ustanova ima i savremeni ultrazvučni aparat koji je neophodan u dijagnostici ranog otkrivanja raka dojke.

(Pančevac/RTV Pančevo)

ZA LEPŠI BORAVAK U PRIRODI Sa lepim vremenom počeli i radovi na uređenju parkova u Alibunaru

NASTAVAK NA REHABILITACIJI PUTEVA U ALIBUNARU Radiće se i sanacija parkinga, pešačkih staza i sportskih terena