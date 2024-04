DOM ZDRAVLJA: Akcija besplatne vakcinacije HPV vakcinom do 12. aprila

U Domu zdravlja je od ponedeljka počela nedelje otvorenih vrata za sve informacije i vakcinaciju HPV vakcinom. Vakcina je namenjena sprečavanju infekcija izazvanih ovim virusom koji je odgovoran za nastanak karcinoma grlića materice i drugih malignih bolesti. Vakcina je namenjena devojčicama i dečacima starosti od 9 do 19 godina.

Nedelja otvorenih vrata za vakcinaciju tinejdžera HPV vakcinom počela je u ponedeljak i trajaće do petka, 12. aprila. Vakcina je namenjena sprečavanju nastanka infekcija izazvanih HPV virusom. Zašto je vakcinacija važna i kojem uzrastu je namenjena istakla je dr Zorica Sokić, direktorka Doma zdravlja:

– Da bismo od ponedeljka do petka imali nedelju otvorenih vrata, pozvamo i roditelje i decu uzrasta od 9 do 19 godina u periodu od 8 do 18 dođu u Dom zdravlja bez zakazivanja, samo sa zdravstvena knjižicom, po informacije i vakcinu.

Nažalost svakog dana u Srbiji četiri žene obole od od carcinoma grlića materice, a bitku sa ovom bolešću izgube čak njih dve.

– Karcinom grlića materice je u fokusu ali je priča vezana za humani papiloma virus koji kod žena dovode do carcinoma grlića, a kod oba pola do pojave kondiloma, karcinoma spoljnih polnih organa, anusa i ždrela. Vakcina koja je preporučena, besplatna je. Deco od 9 do 19 godina, dođite tokom ove nedelje raspitajte se i vakcinišite se, istakla je dr Sokić.

Vakcina gardasil je preporučena i besplatana, a slogan ovonedeljne kampanje je “Iskoristi priliku –Ne propusti HPV vakcinu”.

(Pančevac/RTV Pančevo)

