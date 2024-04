VUČIĆ: PRED NAMA JE 15 DANA TEŠKIH BORBI

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti prvi put po povratku iz Njujorka.

Predsednik govori o sitiuaciji na Kosovu i Metohiji, rezoluciji o Srebrenici i drugim važnim pitanjima i aktuelnim temama.

Si Đinping u poseti Srbiji 7. i 8. maja

– Želeo bih da nekoliko važnih i dobrih vesti saopštim. 7. i 8. maja u zvaničnu posetu Srbiji dolazi predsednik Narodne Republike Kine, Si Đinping. Srbija će biti jedna od ukupno tri destinacije koje će u Evropi posetiti. Doputovaće u Pariz, Beograd i Budimpeštu. Počastvovan sam što ću moći da ugostim kineskog predsednika, da otvorimo brojne teme – saopštio je na početku Vučić.

Javni dug

– Naša stopa rasta je 4,6 odsto što je mnogo više ne samo od prosečnog evropskog nego i svetskog rasta. Prosečan deficit u Evropi je 3,6 odsto što pokazuje da imamo izuzetno stabilne javne finansije. Trenutno stanje javnog duga za Srbiju je 47,6 odsto. Stanje javnih finansija je izuzetno, u veoma dobrom stanju, to nisu stvari koje bi trebalo ljude da brinu, o stabilnosti kursa da ne govorim. Dramatične su cene nafte. Trudićemo se da građani to ne osete ili da osete na minimalan način.

O KiM

– Želim građanima Srbije da podnesem izveštaj šta je to što smo radili i kakva nam borba tek predstoji.

– 16. maja očekujemo izveštaj po pitanju članstva Kosova u toj organizaciji. Prijem Kosova u članstvo Saveta Evrope je tačka dva i tu je sad sveobuhvatna kampanja fleksibilnog tumačenja prištinskih obaveza i istovremeno sprovođenja različitih teorija o krivici srpskog rukovodstva zašto Kosovo neće postati član Saveta Evrope. Šanse da postane su velike, mi dajemo sve od sebe da to sprečimo, zato što poštujemo evropska pravila, sve ono što smo s Evropom i Amerikancima dogovorili. Prva sekvenca je bila formiranje Zajednice srpskih opština, onda posle čudnih poseta Atini dolazi do izmene tih dogovora.

– Više niko ne pominje Zajednice srpskih opština, Zanimljivo je da Evropska incijativa za stabilnost, kojoj u medijskom smislu pomaže Mihael Martens, služe da naprave zavesu oko istine o tome šta se zaista dešava i zašto Priština ne može da formira Zajednicu srpskih opština, on kaže „zato što srpske opštine ne postoje“. One postoje i danas. To govore ljudi koji su prihvatili izborni rezultat i to je bio vrhunac demokratije. Jer kad imate tri odsto izlaznost to je vrhunac demokratije, rekao je Vučić.

– Nemamo pravo slobodne trgovine, deset meseci svi ćute, kršenje svih elementarnih principa.

– Evropski parlament je izglasao mogućnost da nosioci pasoša dobiju viznu liberalizaciju, ali gle čuda, ta odluka nije efektivna, te ćemo da čekamo narednih 6, 7 meseci da se formira novi Evropski parlament, da bi dobili viznu liberalizaciju kako su dobili Albanci na Kosovu i Metohiji.

– Onda su nam objasnili da je za Srbe bolje da budu deo Saveta Evrope. Veće sile i veći igrači stoje iza svega toga.

– Članstvo u Savetu Evrope ima smisla samo sa podizanjem optužnica protiv Srba. Zato se borimo da do toga ne dođe. Da li ćemo uspeti – teško. Ali, ta borba nije laka ni za njih. Za to je potrebna 31. članica. Oni će, verujemo, imati većinu između 29 i 33. Velike sile se bore protiv nas, nastavićemo da se borimo – naglasio je Vučić i istakao da je i danas imao mnogo važnih razgovora o tome.

O rezoluciji o Srebrenici

– Pored činjenice da nisu prihvaćene ideje srpske strane, dobili smo i nacrt rezolucije O Srebrenici. Pod jedan, tu ne postoji saglasnost u samoj BiH. Pitaću naše američke partnere, ovi u Evropi to ne znaju, a Amerikanci znam da znaju, jer sam razgovarao sa brojnim američkim funkcionerima, jer ovo je brutalno gaženje Dejtonskog mirovnog sporazuma – naglasio je predsednik Vučić.

– Za rezoluciju o genocidu u Ruandi nije bila dovoljna saglasnost naroda u Ruandi već je bila potrebna saglasnost tog kontinenta. Tada se Afrička unija pojavla sa jednoglasnom odlukom. Proveli su unutar zemlje konsultacije, široke regionalne konsultacije. A da čujete kakav je ovde primer. Mi prvi put saznajemo 26. marta i to od naših nemačkih partnera da oni to spremaju već 8 meseci. Mi smo prvi sused, neko čiji pripadnici su 32 odsto BiH. Moje pitanje za naše američke partnere je: Zašto dozvoljavate ovakvo kršenje Dejtonskog sporazuma?

– Nikad nismo krili da želimo da imamo najbolje moguće odnose sa Bošnjacima, ali ne da ispunjavamo nečije političke želje. Uvek ćemo živeti jedni sa drugima i jedni pored drugih. Međutim, za to nije bilo nikakvog razumevanja. Srbi bi bili dobri samo ako bi pognuli glavu. Ni to ne bi bilo dovoljno nego i da ih pohvalimo kako je to lepo, slučajno da im se ne suprotstavimo. Ja sam taj koji je najlegitimniji deo bicefalne vlasti doneo odluku da idem u Njujork. Razgovarao sam bilateralno sa 22 premijera širom sveta, 6 zvaničnika UN, predstavnicima ukupno 111 zemalja u UN. Nastavio sam to danas, nastaviću sutra, svaki dan. Zašto? Zato što sam dobro znao šta je namera onih koji su podnosioci rezolucije, kako Nemaca, tako onih iz Sarajeva koji su jedva dočekali da to podrže, a onda prvi put, pošto je demokratija zabranjena, kada vide da se neko suprotstavio i misli da stvari stoje drugačije, onda porkenete kampanju najgorih mogućih uvreda, pretnji, kroz sva sredstva informisanja. Ja nemam problem da budem izložen takvom linču kakvom nijedan političar nije bio izložen prethodnih nekoliko decenija jer se borim za svoj narod i za istinu. Zato što želim da sprečim da se događaju zločini i ratovi u budućnosti zbog nečije neodgovorne politike.

– Od početka znam šta se krije iza toga. Znao sam šta traže – pravne i političke konsekvence. A evo im dokaz. Nije im bilo dugo potrebno. Biće i onih koji će glasati za rezoluciju i koji s mukom glasaju, dobro razumevajući kakva je geopolitička ideja u pitanju. Neki hoće da prikriju i svoje ćutanje o Gazi, da pronađu krivce u Srbiji, to im je najlakše. Međutim, mnoge islamske zemlje su to razumele i suprotstaviće se tome kao i mnogi drugi.

– Rezultati svakako neće biti ponižavajući ni za srpski narod ni za Srbiju. Da li će oni imati stvarnu većinu? Kad jedna mala Srbija napravi takvu „utakmicu“, onda vam je jasno da rezultati koje smo postigli nisu mali.

– Došlo je do izliva histeričnog besa od strane više funkcionera u Sarajevu, među njima i Konakovića, gde ću da citiram:

– Elmedin Konaković u razgovoru za N1, logično, najavio kako će tražiti isplatu ratne štete protiv Srbije. „Za Vučića jedna važna poruka, napravio je Dan D od Srbije kao da će se ovim nešto promeniti“. „Ništa se neće promeniti. Ovakva Srbija zaslužuje naš prezir“. Pazite, zaslužujemo prezir? Sad ćete da vidite od čega smo štitili ne samo sebe već ceo region.

– Znamo mi da ćemo da izgubimo u završnici ali takođe znamo da smo odbranili ugled Srbije. Više od 100 zemalja je iskazalo poštovanje Srbiji i znaju tačno šta se zbiva. Zavisno od toga pod kolikim je pritiskom, manjim ili većim, sme da se o tome i izjasni. Ovo govori o jednoj sinhronizovanoj akciji sa željom nekih najmoćnijih evropskih sila da Srbiji zadaju konačni udarac, nisu očekivali da će Srbija uspravno da se suprotstavi, da opstane i ne dozvoli nikome da je baci na pod. Nismo naučili ni da ležimo ni klečimo ni pred jednom silom – naglasio je predsednik Srbije.

– Hvala svima koji su imali hrabrosti da se suprotstave. Iran – iz Irana diplomate stavile i rekle evo vam amandman pa prihvatite to za Gazu, tako da smo samo mi iz Srbije ostali u fokusu i iz toga su brojne islamske zemlje shvatile o čemu je reč. Ovo će otvoriti pandorinu kutiju bez presedana – naglasio je Vučić.

– Ono što oni nisu predvideli jeste da Srbija ima veliki ugled i mnogo prijatelja u svetu i nisu predvideli da je moguće da jedna mala zemlja sa nekoliko malih lidera, ima dovoljno hrabrosti da se suprotstavi najmoćnijim zemljama sveta kad je u pitanju odbrana prava, pravde, morala i civilizovanog svetskog poretka – naglasio je Vučić.

– Pred nama je 15ak dana teških borbi, to je utakmica koju teško možemo da dobijemo. Ali, i kao David protiv golijata, pri tome nemamo ni praćku, borićemo se rečima, ali čvrstim stavovima, jer veću svetinju od Srbije nemamo – rekao je Vučić.

Sednica Saveta bezbednosti UN o radu UNMIK-a održana je u vreme pojačane zategnutosti između Beograda i Prištine, čemu doprinose sporenja oko upotrebe dinara na Kosovu i oko upravljanja većinski srpskim opštinama na severu Kosova, kao i procedura prijema Kosova u Savet Evrope.

