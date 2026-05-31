Svetski dan bez duvana se svake godine obeležava na globalnom, ali i na nacionalnom i lokalnom nivou u mnogim zemlјama sveta. Kampanja ima za cilј da informiše opštu i stručnu javnost o posledicama upotrebe duvana, praksama duvanskih kompanija i o aktivnostima Svetske zdravstvene organizacije na suzbijanju epidemije duvana, kako bi lјudi širom sveta mogli da žive u zdravijem okruženju i kako bi se zaštitile buduće generacije od posledica upotrebe duvana.

Epidemija duvana je jedna od najvećih pretnji po javno zdravlјe sa kojom se svet ikada suočio, od koje umire preko 8 miliona lјudi širom sveta. Od ovog broja, više od 7 miliona smrtnih slučajeva rezultat je direktne upotrebe duvana, dok je oko 1,3 miliona smrtnih slučajeva rezultat izloženosti nepušača duvanskom dimu. U Srbiji najmanje 15 000 lјudi godišnje umire kao posledica upotrebe duvana.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvana je „Zaštitimo decu od uticaja duvanske industrije“.

Cilј ovogodišnje kampanje je informisanje javnosti o opasnostima upotrebe duvana, kao i o poslovnim praksama duvanskih kompanija usmerenim na mlade obzirom da se procenjuje da 37 miliona mladih uzrasta od 13 do 15 godina u svetu koristi duvan.

Proizvodi kao što su elektronske cigarete i nikotinske kesice i/ili snus postaju sve popularniji među mladima. Procenjuje se da je 12,5% adolescenata u Evropskom regionu koristilo e-cigarete 2022. godine u poređenju sa 2% odraslih. U nekim zemlјama regiona, stope upotrebe e-cigareta među školskom decom su 2-3 puta veće od stopa pušenja cigareta.

Prema poslednjim podacima iz Istraživanja ponašanja u vezi sa zdravlјem dece školskog uzrasta u Republici Srbiji 2022.godine, jedna petina učenika uzrasta 11, 13 i 15 godina (19,7%) je probala elektronske cigarete tokom života, pri čemu korišćenje elektronskih cigareta i snusa raste sa uzrastom.

(Pančevac)

Vitman: Počinje gasifikacija kotlarnice u sklopu OŠ Sveti Sava u naselju Mladost