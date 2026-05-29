Najveće srednjoškolsko takmičenje u subotu u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”

Članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje mr Tatjana Božić otvoriće 30. maja, u 9 sati, u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, najveće ovogodišnje takmičenje srednjoškolaca u Srbiji.

Na 68. državnom nadmetanju talentovanih učenica i učenika, srednjoškolaca Republike Srbije, po nastavnim predmetima i naučnim oblastima, učestvuje preko 420 đaka sa 371 radom. U 13 disciplina ispitivaće ih komisije u kojima će biti univerzitetski profesori, naučnici i srednjoškolski profesori.

To ovo takmičenje čini najbrojnijim i najvažnijim u našoj zemlji u 2026. Organizuje ga savez regionalnih centara za talente Republike Srbije.

(Pančevac / S. T.)

