Vučić u poseti Banatu! Čoka uz Vučića: Ne postoji srećniji čovek, nego ja kada  otvaram puteve!

Predsednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Severnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu. Veliki broj građana okupio se u Kulturno obrazovnom centru u Čoki, kako bi razgovarao sa predsednikom. Oni su razvili transparent „Čoka uz Vučića“.

Predsednik je pozdravljen aplauzom.

– Drago mi je da vas vidim u nelakim trenucima, mi se trudimo da sačuvamo stabilnost, zemlja nam je spolja i iznutra napadnuta. Neki misle da je vreme da se država vrati u prošlost. Hteli bi da nam otcepe Vojvodinu od Srbije. Naše je da zemlju sačuvamo, zato ćemo vas pozvati na jedan veliki skup, da pokažemo da će Vojvodina uvek biti Srbija – poručio je na početku predsednik.

Predsednik je najavio rekonstrukciju puta prema Crnoj Bari, 11 kilometara potpune rekonstrukcije, koja košta oko tri miliona evra. Takođe je najavio rekonstrukciju Doma zdravlja u Čoki, kao rekonstrukciju škole.

– Put će biti kao pista. To nije mali novac, to je oko tri miliona evra. Uradićemo rekonstrukciju Doma zdravlja u Čoki, da i mladi i stari mogu da imaju najbolju moguću zdravstvenu negu. I moramo uraditi školu i salu, i to nije jeftino, biće oko 9 miliona evra samo za Čoku – kazao je Vučić.

Vučiću se obratila lekarka Doma zdravlja u Čoki, Ivana Pantić, koja je ćerka Dejana Pantića, policajca koji je bio uhapšen na Kosovu.

– Glavnu podršku smo imali od Vas, zahvaljujući Vama on se danas brani sa slobode – rekla je Ivana, koja je dodala da je za manje od godinu dana dobila posao za stalno.

– Mi smo radili svoj posao. Srećan sam što ste iz Beograda došli u Čoku – kazao je predsednik.

Vladimir Ilić interesovao se za subvencije stočarima.

– Dobićete u roku od deset dana pare. Kada su sve stvari čiste, biće rešeno – odgovorio je Vučić.

Ljiljana Knežević zanimalo je da li može da se uradi kanalizacija po manjim mestima.

– Ljudi vole puteve, i ja volim puteve. Ne postoji srećniji čovek, nego ja kada otvaram puteve. Ali ste upravu, što se kanalizacije tiče, nećemo biti deo uređanog sveta, dok to ne rešimo – naveo je predsednik.

– Važno je da ljudi vide da se borite, da vam je stalo – dodao je.

(Pančevac)

