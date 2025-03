GRENEL DEMANTUJE: Nisam obrisao objave sa Vučićem na Iksu

VAŠINGTON: Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel demantovao je napise da je obrisao objave na mreži Iks o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci i istakao da se radi o lažnim vestima.

„Ovo je lažna vest. Moj fid automatski uklanja sav sadržaj nakon nekoliko meseci. Jeste li uopšte pogledali da nema arhive? Trebalo bi da ispravite svoje lažne vesti“, napisao je Grenel na mreži Iks u odgovoru na objavu portala „Bez cenzure“ u kojoj se navodi da je Grenel obrisao sve postove i da se naljutio na aktuelni režim u Srbiji.

This is fake news. My feed automatically removes all content after a few months. Did you even look to see that there is no archive?!

You should correct your fake news.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 24, 2025