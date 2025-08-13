Austrija potvrdila učešće na EXPO 2027, razgovarali smo o svim važnim pitanjima

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom u Palati Srbija, gde je prethodno za gosta iz Austrije priređen svečani doček.

Vučić i Štoker se, posle tet-a-tet sastanka, obraćaju na zajedničkoj konferenciji za novinare.

Premijer Vlade Srbije i kancelar Štoker potpisali su zajedničku deklaraciju o daljem produbljivanju ekonomskih odnosa dve zemlje.

Obraćanje predsednika Vučića

– Veoma sam srećan što danas imam priliku, zajedno sa premijerom, što imam mogućnost da ugostim kancelara Austrije. Danas sam dobio pismo kojim se potvrđuje učešće Austrije na EXPO 2027. Za nas je to od ogromnog značaja. Hvala kancelaru što je dobru vest doneo – kazao je Vučić.

– Trgovinska saradnja verujem da može da bude još veća. Za nas je važno da od Austrije uvek imamo podršku na evropskom putu. Verujem da uvek možemo da imamo značajnu podršku od naših austrijskih prijatelja – ističe Vučić.

– Očekujem da će poseta kancelara Štokera dati dodatni impuls jačanju međusobnog razumevanja i prijateljstva, uveren da su dijalog i saradnja najbolji put ka sigurnijoj i prosperitetnijoj budućnosti za sve naše građane – kazao je.

Na svim južnim granicama, kaže, očekuje značajno pogoršanje po pitanju migranata.

– Mislim da u oblastima novih tehnologija, robotike, moraćemo da značajno unapređujemo našu saradnju.

– Danas je razgovor Trampa i Zelenskog, i evropskih liderima, u petak sa Putinom. Mnogo toga se u svetu menja, verujem da ćemo pronalaziti ono što je zajednički interes za obe države – naveo je Vučić.

Obraćanje Štokera

– Srpska zajednica u Austrija obuhvata više od 300.000 ljudi. Oni su važan deo našeg društva. Naše partnerstvo želimo na današnji dan da produbimo. Činjenica da je dosledna podrška veoma bitna za uverljivu perspektivu Srbije na putu ka EU. Važno mi je da napomenem da sve zemlje Zapadnog Balkana pripadaju evropskoj porodici. Važno je da za sve kandidate budu ista pravila. Takođe je jasno da put u EU nije jednosmeran – kaže kancelar.

Štoker je kazao da je Austrija iskreno angažovana na smanjenu tenzija.

– Primetio sam sve zastave Srbije i Austrije, to vidim kao znak uvažavanja i međusobnog poštovanja – rekao je kancelar Štoker.

O izborima

Na pitanje austrijskog novinara o protestima u Srbiji i raspisivanju izbora, Vučić kaže:

– Imamo devet meseci ne baš masovne proteste, ali prilično nasilne. Veoma nasilni su bili i sinoć, idu i na kuće političkih protivnika. Sve to Srbija je na demokratski način izdržala. Ponosan sam da država nije nasilno odgovarala. Trudim se da izađem u susret i tim građanima. Što se izbora tiče, na našu sreću na rspsisivanje izbora nisu nadležni ni austrijski mediji, ni blokadei, već zakoni. Na izborima ćemo videti šta narod kaže. U prethodnih devet meseci nismo imali nijedan jedini skup. Izbora će biti. Ja sam politički veteran, ne pada mi na pamet da menjam Ustav. Ja svoju predsedničku karijeru završavam za godinu i po dana. Da se kandidujem ponovo ne pada mi na pamet, a da li ću da pomognem nekome, hoću.

O izjavi Spajića

– Nisam video izjavu premijera Spajića. Svi u regionu se mešaju u unutrašnje strane Srbije, ništa od toga nije od juče. Mi sa Crnom Gorom želimo bratske odnose. Srbija ima dobre odnose sa NATO, ne želimo da budemo deo bilo koje vojne organizacije, da pripadamo bilo kojem bloku, želimo da budemo neutralni i sami čuvamo svoje nebo. Snažimo svoju armiju, trudimo se da očuvamo samostalnost i veoma sam ponosan na to. Hvala mu na ponudi, Srbija će da ostane samostalna. Pozivam ja njega da dođe da vidi kako izgleda vojska, a sa NATO ćemo da gradimo dobre odnose- rekao je Vučić.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je nakon današnjeg sastanka se sa saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom, napisao na Instagram nalogu @buducnostsrbijeav:

– Zadovoljstvo mi je da u Srbiji poželim dobrodošlicu saveznom kancelaru @_stocker.christian. Ovaj susret predstavlja priliku da razgovaramo o temama od značaja za političku i bezbednosnu situaciju u regionu, reformskim i evrointegracionim procesima, kao i o daljem jačanju odnosa između Srbije i Austrije.

Naše dve zemlje povezuju dobri i prijateljski odnosi, koje zajedničkim naporima unapređujemo. Austrija je važan partner Srbije u različitim oblastima, posebno u domenu privredne saradnje i investicija, a uspešno sarađujemo i po pitanju migracija i očuvanja stabilnosti i bezbednosti regiona.

Veoma cenimo i podršku Austrije našem evropskom putu, koji ostaje jedan od strateških prioriteta Srbije. Očekujem da će poseta kancelara Štokera dati dodatni impuls jačanju međusobnog razumevanja i prijateljstva, uveren da su dijalog i saradnja najbolji put ka sigurnijoj i prosperitetnijoj budućnosti za sve naše građane.

(Pančevac)