Vučić sa Dodikom o temama važnim za Srbe sa obe strane Drine

12:11

14.08.2025

IN/buducnostsrbijeav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

Kako je navedeno u kratkom saopštenju, njih dvojica razgovaraju o unutrašnjim i spoljnim napadima na Srbiju i Srpsku, kao i o drugim važnim temama za srpski narod sa obe strane Drine.

-Posebno smo razgovarali o zaštiti nacionalnih interesa, narodnom jedinstvu i jačanju ekonomskih veza, kao i o daljim koracima saradnje u narednom periodu, poručio je Vučić.

(Pančevac)

