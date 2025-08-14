Vučić sa Dodikom o temama važnim za Srbe sa obe strane Drine

Plandište: Asfaltira se Ulica Vuka Karadžića
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Kako je navedeno u kratkom saopštenju, njih dvojica razgovaraju o unutrašnjim i spoljnim napadima na Srbiju i Srpsku, kao i o drugim važnim temama za srpski narod sa obe strane Drine.
-Posebno smo razgovarali o zaštiti nacionalnih interesa, narodnom jedinstvu i jačanju ekonomskih veza, kao i o daljim koracima saradnje u narednom periodu, poručio je Vučić.
(Pančevac)
