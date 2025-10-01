Oglasio se NIS: Američko Ministarstvo finansija izdalo novu posebnu licencu

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je da je američko Ministarstvo finansija izdalo novu posebnu licencu kojom se odlaže puna primena sankcija prema kompaniji i omogućava nastavak operativnih aktivnosti do 8. oktobra 2025. godine.

Licenca je izdata 30. septembra, navodi se u saopštenju kompanije.

NIS podseća da je već u martu podneo zahtev za uklanjanje sa SDN (Specially Designated Nationals) liste, a u međuvremenu je dostavljena i dopuna tog zahteva. Kako se ističe, reč je o složenom i dugotrajnom procesu.

Kompanija dodaje da nastavlja da preduzima mere kako bi prevazišla aktuelne izazove i najavljuje da će o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje redovno obaveštavati javnost.

(Pančevac)